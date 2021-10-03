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Общее число заболевших коронавирусом в Иркутской области превысило 110 тысяч

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2 октября 2021
Суточный прирост заболевших коронавирусом в Иркутске за неделю вырос почти на 30%
2 октября 2021

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно официальной статистике, общее число заболевших в Приангарье с начала пандемии превысило 110,5 тысячи человек.

За последние сутки заболели 374 человека, выздоровели – 395. Число госпитализированных выросло до 2,6 тысячи. Скончались за день 12 людей с ковидом.

В лидерах по суточному приросту больных в регионе – Иркутск, Ангарск, Черемхово, Усть-Илимск, Тулун, Братск.

Напомним, ранее эксперты заявили, что в Иркутской области уже началась четвертая волна пандемии. Накануне глава региона Игорь Кобзев рассказал, как Приангарье подготовилось к этому этапу эпидемии.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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