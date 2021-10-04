Прогноз на октябрь 2021 года: что будет с рублем, долларом и нефтью

Эксперты публикуют экономический прогноз на октябрь. Они отвечают на вопросы, что случится с курсом доллара к рублю, как изменятся мировые цены на нефть, какой окажется инфляция и как поведут себя доллар и евро на мировом валютном рынке.

1. Каким будет курс доллара/рубля, почему?

2. Какой будет инфляция?

3. Какими будут цены на нефть?

4. Каким будет курс евро к доллару?

«Рубль остается недооцененным относительно цен на нефть »

Константин Бушуев, начальник управления анализа рынков компании «Открытие Брокер»:

1. Из-за внешних факторов рубль в октябре может быть волатильным, но в целом пока можно ожидать слабое укрепление рубля в диапазоне 71,5–73 руб. за доллар. Относительно цен на нефть рубль остается недооцененным, а сальдо торгового баланса России обновляет исторические максимумы. Но фактор выросших цен на нефть компенсируется интервенциями Минфина и продолжением формирования чрезмерных резервов со стороны госкомпаний. Фактор движения средств нерезидентов в портфельных вложениях в российские активы в октябре может оказывать смешанное действие. До заседания Банка России активность нерезидентов может быть умеренной. Но после обозначения локального пика инфляции и вероятного завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ внешние инвесторы могут вновь проявить повышенный аппетит к покупкам ОФЗ-ПД.

2. Траектория инфляции стабилизируется, хотя месячные темпы роста остаются повышенными. Можно ожидать, что по итогам октября инфляция составит около 0,4–0,5%, или 7,1–7,2% за год. Годовые темпы роста потребительских цен в сентябре—октябре могут показать свои максимумы, после чего постепенно пойдут вниз. Банк России на октябрьском заседании может поднять базовую ставку с 6,75% до 7,00%. В случае усиления инфляционных тенденций рост ставки может дойти до 7,25%. Темпы роста наличной денежной массы в России снизились с февраля с 30% г/г до 8% г/г, что является важным фактором замедления инфляции. Но августовские социальные выплаты немного ускорили рост цен. Главным фактором риска и неопределенности в текущей ситуации может являться возможный импорт инфляции извне.

3. С 1 октября страны ОПЕК+ планируют увеличить добычу нефти еще на 400 тыс. баррелей в сутки. При этом с 1 октября по 15 декабря США будут поставлять на рынок дополнительно около 350–370 тыс. баррелей в сутки из стратегических резервов. Но в целом с учетом прогнозов Международного энергетического агентства можно предполагать сохранение дефицита нефти до конца года. Это даст возможность ближним фьючерсам на нефть марки Brent в октябре закрепиться выше $80 за баррель и в перспективе до конца года достичь $90.

4. ФРС и ЕЦБ обменялись летом ударами в паре евро/доллар в виде заявлений о предстоящих ужесточениях денежно-кредитных политик. В результате текущий дифференциал ожиданий процентных ставок в США и еврозоне скорее указывает на возможный восстановительный рост курса в октябре в диапазоне $1,17–1,19 за евро. Внешняя торговля зоны евро продолжает оставаться в сильном профиците, в то время как счет текущих операций США хронически дефицитен. При условии более или менее синхронной нормализации денежно-кредитных политик евро может обыгрывать доллар в длительной перспективе.

«Баланс на рынке нефти смещен в сторону дефицита предложения»

Александр Исаков, главный экономист по России и СНГ инвестиционного банка «ВТБ Капитал»:

1. В отсутствие новых геополитических рисков курс рубля продолжит укрепляться. В октябре он может плавно сместиться к нижней границе диапазона 72,0–73,0 руб. за доллар, а к концу года — до 71,5–72,0 руб. Положительным фактором является уровень рублевых ставок — номинальные и ожидаемые реальные. Последние — одни из самых высоких среди стран с развивающимися рынками, что привлекает иностранных инвесторов в наш суверенный долг, номинированный в рублях. Другой фактор — снятие ограничений по сделке ОПЕК+ и плавное наращивание в октябре и последующие месяцы объемов добычи нефти и ее экспорта.

2. Месячная инфляция в октябре составит 0,5% (год к году — 7,4%). С поправкой на сезонные факторы это соответствует около 6,5–7,0% за год. По нашим оценкам, по итогам сентября будет достигнут локальный пик в сезонно скорректированных темпах — 10,5% в год. В пользу этого свидетельствуют замедление роста цен производителей в августе, а также тот факт, что ускорение потребительской инфляции за два последних месяца было не в последнюю очередь вызвано разовыми выплатами — на школьников и пенсионеров. Замедление потребительского спроса в октябре снизит сезонно скорректированные темпы по продовольствию с сентябрьских 10,0% до порядка 6,5% (в пересчете на год). В непродовольственном сегменте они останутся высокими: здесь проблемными категориями по-прежнему будут автомобили, мебель, табачные изделия и электроника.

3. Баланс на рынке нефти сейчас смещен в сторону дефицита предложения. Ураган «Ида» привел к большему сокращению добычи нефти, чем рост у стран ОПЕК+. Добыча сланцевой нефти также не успевает компенсировать избыток спроса, вызванного восстановлением и открытием экономик. Глобальный дефицит природного газа может привести к увеличению выработки электроэнергии, работающей на мазуте. Поэтому ожидается, что в октябре баррель марки Brent будет не ниже $78, а Urals — не ниже $75–76.

4. С начала года курс евро к доллару следовал за прогнозами темпов вакцинации и ситуации с распространением коронавируса, появлением новых штаммов, а начиная с мая-июня снизился с $1,22 до $1,16. В октябре вряд ли появятся новости, которые смогут существенно сместить ожидания рынков относительно роста экономик США и еврозоны, а также относительно будущих действий центробанков: в США данные по инфляции за август совпали с прогнозами. В то время как в апреле-июне они были выше консенсус-прогнозов и рынки следили, как ФРС отреагирует на высокие темпы роста потребительских цен. В итоге график прогнозов (dot plot) указывает на более раннее повышение базовой ставки — уже в 2022 году. Поэтому в октябре евро продолжит торговаться на уровнях $1,16–1,17.

«Рост инфляции в последние недели идет широким фронтом»

Сергей Романчук, руководитель дилингового центра АКБ «Металлинвестбанк», президент ACI Russia:

1. Курс доллара, скорее всего, останется в диапазоне 72–74 руб. за доллар. С одной стороны, рубль получает поддержку от роста цен на нефть и газ. Второе даже более важно, так как налоги изымают большую часть нефтяной выручки экспортеров нефти и меньшую — у экспортеров газа. С другой стороны, так как бюджетное правило заставляет Минфин увеличивать объемы покупки валюты на рынке, давление на укрепление не такое сильное и большее значение имеет склонность глобальных инвесторов к риску, и при повышении уровня страха доллар дорожает ко всем валютам развивающихся рынков. Так что двусторонние клещи, скорее всего, не приведут пока к выходу из диапазона.

2. Инфляция за октябрь составит около +0,5%, годовая — 7,4%. Ее рост в последние недели идет широким фронтом, и вряд ли она успеет затормозиться. Сыграют роль и предвыборные выплаты, и возврат людей в офисы.

3. Цены на нефть продолжают расти из-за дефицита предложения, невозможности его быстро нарастить и продолжающегося увеличения спроса на снижении ковидных ограничений. Думаю, диапазон на октябрь по Brent — $75–85 за баррель.

4. Евро к доллару падает на прогнозах выхода из программы выкупа активов ФРС, и вполне вероятно, что тренд продолжится. Диапазон — $1,14–1,17.

Группа «Прямая речь»