Газпром, Норникель, Alibabа и Tesla: названы наиболее популярные акции у частных инвесторов

Газпром, Норникель, Сбербанк, Alibabа, Tesla и Virgin Galactic возглавили список наиболее популярных акций у частных инвесторов.

Как сообщает Московская биржа, по итогам сентября в "Портфель частного инвестора"[1] вошли акции Газпрома (30,6%), акции Норникеля (15,7%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (8,9% и 7,1% соответственно), Аэрофлота (6,9%), Сургутнефтегаза (6,6%), ММК (6,2%), МТС (6,2%), Банка ВТБ (5,9%), Северстали (5,8%).

Из иностранных ценных бумаг в "Портфель частного инвестора" вошли ценные бумаги Alibaba (22,8%), Tesla (13,1%), Virgin Galactic (12%), Apple (12%), Baidu (10,3%), Boeing (7,4%), Amazon (6%), Intel (5,7%), Micron Technology (5,4%), General Electric (5,3%).

Топ-10 биржевых фондов в портфелях частных инвесторов по итогам сентября: фонд инвестиций в акции США – FXUS (17,2%), IT-сектор США – FXIT (16,5%), в акции Китая – FXCN (16%), в российские акции, облигации, денежные средства и золото – TRUR (12,4%), в золото – FXGD (11%), фонд на Индекс РТС – FXRL (6,2%), денежные средства и золото – TUSD (6,1%), фонд инвестиций в российские корпоративные еврооблигации в долларах США – FXRU (5,5%), фонды на индекс S&P 500 – TSPX (4,8%) и SBSP (4,3%).

[1] Анализ проводится на основе обезличенных агрегированных данных по открытым позициям частных инвесторов в наиболее ликвидных акциях фондового рынка Московской биржи на определенную дату.