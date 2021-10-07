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Губернатор Иркутской области рассказал о ковидной обстановке в регионе

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Глава Иркутской области Игорь Кобзев рассказал на своей странице в соцсетях о коронавирусной обстановке в регионе.

«Ситуация – более чем серьезная. Сегодня мы уже говорим о том, что идет четвертая волна ковида. Ежедневно в тяжелом состоянии около 200 пациентов с коронавирусом. 106 человек сейчас – на ИВЛ. Болеют 27 детей, один из них – в реанимации. Ковидом заражены 36 беременных», – отметил губернатор.

Он также рассказал, что выросла нагрузка на санавиацию. «На то, чтобы доставить в больницы зараженных из отдаленных районов, идут огромные средства. Например, накануне было 22 вызова. И 16 касались именно эвакуации пациентов с ковидом. Три из них – беременные женщины».

По мнению главы региона, единственный способ побороть коронавирус – вакцинация. Препаратов для ее проведения в настоящее время в регионе достаточно, в запасе более 279 тысяч доз.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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