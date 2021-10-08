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Международное одобрение Спутника V для прививочной кампании менее эффективно, чем ввоз в Россию импортных вакцин

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В опросе (есть у SIA.RU) сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 россиян, не желающих в настоящий момент вакцинироваться от COVID-19.

Разработчик вакцины «Спутник V» рассчитывает, что ВОЗ зарегистрирует российский препарат до конца года. Одобрение отечественной прививки скорее подтолкнет к вакцинации 9% антипрививочников. Тех, кто говорит, что в случае международного признания, однозначно пойдет прививаться «Спутником V», – менее 1%. Однозначно откажутся прививаться даже при наличии у препарата международного сертификата 59%, скорее откажутся еще 32%.

Международное одобрение Спутника V для прививочной кампании чуть менее эффективно, чем разрешение доступа на российский рынок зарубежных вакцин. Ранее SuperJob выяснил: если в Россию поступят импортные препараты, однозначно привьются 2% антипрививочников, еще 11% склоняются в сторону этого решения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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