«Такие меры нереальны». Песков о штрафах за отказ от вакцинации

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал идею член-корреспондента РАН Александра Лукашева ввести в России ежемесячный штраф за уклонение от вакцинации в размере 5 тыс. руб.

«Нет, мне кажется, такие меры нереальны в нашей стране. Они противоречат социальному характеру нашего государства, а социальный характер нашего государства записан в нашей Конституции, и самый большой приверженец этого социального характера — президент Путин»,– сказал пресс-секретарь президента.

Он добавил, что уровень вакцинации в России «непозволимо маленький». «Отсюда у нас такая большая смертность, пандемия не уходит, она возвращается новыми волнами, новыми более агрессивными штаммами, которые более вирулентны, это представляет большую опасность», – сказал Дмитрий Песков.