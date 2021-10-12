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Вакцинация подростков от COVID-19 может начаться в январе 2022 года

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В России продолжаются клинические испытания вакцины «Спутник V» для подростков 12–17 лет, прививки несовершеннолетним могут начать делать уже в январе следующего года, заявила главный врач московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко. Об этом сообщает РИА "Новости".

– Я надеюсь, что с января месяца уже стартует. Сейчас идут клинические испытания, но пока у нас нет еще результатов. Вроде бы они идут благополучно, и я надеюсь, где-то декабрь-январь, уже выйдет Гамалеи, по крайней мере, с детской вакциной, - сказала госпожа Лысенко в эфире «Первого канала», отвечая на вопрос о возможных сроках подростковой вакцинации

Напомним, что в сентябре Центр им. Н. Ф. Гамелеи передал в Минздрав пакет документов на регистрацию вакцины от коронавируса для подростков.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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