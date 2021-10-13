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Игорь Кобзев предложил признать майнинг отдельным видом предпринимательства

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выступил с предложением признать майнинг отдельным видом предпринимательства. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

«Одно из предложений – законодательно закрепить «майнинг», как вид предпринимательской деятельности. В этом случае майнеры попросту не смогут потреблять энергию по тарифам для населения», – заявил глава региона.

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По мнению властей Приангарья, именно майнеры должны платить за электроэнергию по другим тарифам, поскольку именно из-за их «ферм» происходит перерасход. «Так мы можем защитить всех остальных жителей области», – пояснил Кобзев.

Напомним, ранее глава Иркутской области Игорь Кобзев написал письмо, адресованное вице-премьеру РФ Александру Новаку. В нем губернатор сообщил, что потребление электроэнергии в розничном секторе Приангарья может вырасти по итогам 2021 года на 159% в годовом выражении по причине значительного увеличения ее потребления «черными» майнерами криптовалюты. Кроме того, он предложил ввести регулирование энергопотребеления для майнинга и дифференциацию энерготарифов для населения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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