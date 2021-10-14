ЕГЭ по базовой математике предлагает вернуть Рособрнадзор

Предмет может вернуться в список обязательных предметов для выпускников в 2022 году, сообщает РБК.

«У нас и у Министерства просвещения позиция такая, чтобы вернуть базовую математику, как обязательный предмет для тех, кто получает аттестат и не выбрал его для поступления в вуз», – руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

В этом году обязательный ЕГЭ по базовой математике отменили для учеников 11-х классов из-за коронавируса. Для получения аттестата было достаточно сдать ЕГЭ по русскому языку. При этом те, кто не планировал поступать в вузы после 11-го класса, вместо ЕГЭ могли пройти государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому языку и математике.