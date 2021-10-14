Новый хоккейный корт построили в Иркутске

Новый хоккейный корт построили и подготовили к сдаче в Иркутске, он располагается в районе дома № 87 в микрорайоне Университетский, его обустроили в рамках проекта «Народные инициативы», сообщает мэрия.

«Вместо аварийного объекта здесь появился новый корт с современными покрытием, ограждением и оборудованием для занятий хоккеем, футболом, баскетболом и волейболом. Территория освещена, находится под видеонаблюдением. Здесь уже проводят тренировки дворовых команд», – говорится в сообщении.

Аналогичные объекты планируют создать в микрорайоне Топкинский, 10 и на улице Лопатина, 51. За кортами закреплены тренеры, предусмотрены помещения для переодевания.