Впервые с конца августа в Иркутской области от COVID-19 за сутки скончались почти 20 человек

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации, в Приангарье за последние сутки скончались непосредственно от болезни 18 человек – это максимум с конца августа.

Аналогичное значение фиксировалось лишь 25 августа. Кроме того, за день умер один человек с COVID-19 от сопутствующих патологий. Всего с начала пандемии от ковида в Иркутской области умерли 5,1 тысячи людей, от иных болезней – 461.

Заболели за последний день коронавирусом 399 человек, больше всего инфицировались в Иркутске, Братске и Ангарске – 128, 35 и 28 человек соответственно. С начала пандемии в области официально зарегистрировано 115,6 тысячи случаев заражений.