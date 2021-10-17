Кобзев обратился в Росприроднадзор из-за полигона в Нижнеудинском районе

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обратился к главе Росприроднадзора Светлане Радионовой с просьбой внести объект в государственный реестр – это позволит ввести его в эксплуатацию, сообщает региональное правительство.

«Объект был построен в 2019 году по областной программе «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы. Но до сих пор данный полигон не внесен в государственный реестр размещения отходов, что делает невозможным получение лицензии и других необходимых документов для ввода его в эксплуатацию», – говорится в сообщении. Также обсуждается возможность расширить полигон, чтобы была возможность обслуживать не только Нижнеудинск, но и поселки в районе.

Местным же властям Кобзев поручил привести в нормативное состояние дорогу, ведущую к полигону: сейчас она не отвечает требованиям.