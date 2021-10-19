Кобзев разъяснил порядок обязательной вакцинации в Иркутской области

По словам губернатора, под постановление Роспотребнадзора попадают не все.

Согласно распоряжению ЦУР обязательной вакцинации подлежат:

медработники;

работники образовательных организаций;

соцработники;

сотрудники МФЦ;

госслужащие;

работники общепита;

работники туриндустрии;

работники торговли;

работники промышленности;

работники транспорта;

энергетики;

вахтовики;

люди старше 60 лет.

Не подлежат вакцинации граждане, имеющие противопоказание к прививке.

«Для всех остальных вопрос, ставить прививку или нет, остаётся на личное усмотрение. Вакцина есть в наличии по всей области. В случае необходимости мы готовы открывать новые внебольничные прививочные пункты», – пишет Игорь Кобзев на своей странице в Инстаграм.