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Кобзев разъяснил порядок обязательной вакцинации в Иркутской области

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По словам губернатора, под постановление Роспотребнадзора попадают не все.

Согласно распоряжению ЦУР обязательной вакцинации подлежат:

  • медработники;
  • работники образовательных организаций;
  • соцработники;
  • сотрудники МФЦ;
  • госслужащие;
  • работники общепита;
  • работники туриндустрии;
  • работники торговли;
  • работники промышленности;
  • работники транспорта;
  • энергетики;
  • вахтовики;
  • люди старше 60 лет.

Не подлежат вакцинации граждане, имеющие противопоказание к прививке.

«Для всех остальных вопрос, ставить прививку или нет, остаётся на личное усмотрение. Вакцина есть в наличии по всей области. В случае необходимости мы готовы открывать новые внебольничные прививочные пункты», – пишет Игорь Кобзев на своей странице в Инстаграм.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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