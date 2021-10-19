Кобзев разъяснил порядок обязательной вакцинации в Иркутской области

Читайте также:
18 октября 2021
По словам губернатора, под постановление Роспотребнадзора попадают не все.
Согласно распоряжению ЦУР обязательной вакцинации подлежат:
- медработники;
- работники образовательных организаций;
- соцработники;
- сотрудники МФЦ;
- госслужащие;
- работники общепита;
- работники туриндустрии;
- работники торговли;
- работники промышленности;
- работники транспорта;
- энергетики;
- вахтовики;
- люди старше 60 лет.
Не подлежат вакцинации граждане, имеющие противопоказание к прививке.
«Для всех остальных вопрос, ставить прививку или нет, остаётся на личное усмотрение. Вакцина есть в наличии по всей области. В случае необходимости мы готовы открывать новые внебольничные прививочные пункты», – пишет Игорь Кобзев на своей странице в Инстаграм.