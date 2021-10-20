Азиатско-Тихоокеанский банк увеличил процентную ставку по вкладу «Пара мандаринов»

С 18 октября АТБ увеличивает процентную ставку по вкладу «Пара мандаринов» до 7,5% годовых. Главное изменение коснулось не только повышения процентной ставки, но и сроков размещения.



Чем больше срок вклада, тем выше доходность:

120 дней – 6% годовых;

182 дня – 6,3% годовых;

367 дней – 6,7%годовых;

500 дней – 6,9% годовых;

731 день – 7,2% годовых;

1098 – 7,5% годовых.



Минимальная сумма – 5000 рублей, максимальная сумма – не ограничена. Вклад пролонгируемый.



Также с 18 октября банк увеличивает процентную ставку по вкладам «Сохрани» и «Сохрани Онлайн». При оформлении вклада в отделении банка на срок 367 дней процентная ставка составит - 6,5% годовых, при оформлении в онлайн сервисах АТБ - до 6,7% годовых.



Азиатско-Тихоокеанский банк предлагает своим клиентам широкую линейку краткосрочных и долгосрочных вкладов. По каждому депозитному продукту предусмотрены свои индивидуальные условия, которые помогут клиенту не только сохранить, но и приумножить денежные средства. Кстати, доходность каждого вклада вы можете самостоятельно рассчитать на сайте банка, воспользовавшись онлайн — калькулятором. Введите сумму, валюту, срок, иные условия, и калькулятор рассчитает максимальный доход из подходящих вариантов.

АТБ является участником системы страхования вкладов, все депозиты застрахованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.