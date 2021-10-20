Альфа-Банк сделал подарок для новых инвесторов: 3 акции по цене 2

Альфа-Банк предложил всем клиентам, впервые открывшим брокерский счет в приложении Альфа-Инвестиции, третью акцию в подарок. Чтобы её получить, достаточно приобрести две акции на сумму от 1000 рублей.

В течение десяти дней после приобретения на брокерском счёте появится третья акция – одной из крупных российских компаний: Ростелеком, Газпром, Роснефть, Московская биржа, Аэрофлот, М.Видео, Mail.ru, OZON или МТC.

Деньги на счёт придут после продажи акции. Её нужно продать в течение 100 дней. Вырученные деньги можно потратить на другие ценные бумаги, купить на них валюту по выгодному биржевому курсу или перевести на счёт в банке. Приложение Альфа-Инвестиции — удобный и быстрый доступ к основным биржевым операциям. В нём можно покупать и продавать акции, облигации, биржевые фонды и валюту по выгодному курсу.

Спецпредложение действует по 31 декабря 2021 года.

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет около 870 тыс. корпоративных клиентов и более 19,8 млн физических лиц.

Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 498 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.

По итогам первого полугодия 2021 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $66,8 млрд, совокупный кредитный портфель — $47,1 млрд, акционерный капитал — $9,6 млрд. Чистая прибыль – $905 млн.