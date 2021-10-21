«Настя и Никита» планирует издать детскую познавательную книгу об Иркутске

«Тонкая серия» московского издательства «Настя и Никита» в 2022 году пополнится книгой об Иркутске.

Автором идеи выступила Мария Бызова, директор иркутского детского магазина «Кукуля», соорганизатор праздника чтения «День Ч». Алина Дальская, главный редактор издательства, прибудет в Иркутск для сбора материала и расскажет о проекте 25 октября на творческой встрече с читателями, рассказали SIA.RU в пресс-службе проекта.

Московское издательство «Настя и Никита» уже больше 10 лет выпускает книги современных российских авторов для детей. Издательство славится своими «тонкими» познавательными книгами об истории и культуре нашей страны, в том числе, о городах России: Калининграде, Пскове, Великом Новгороде, Туле, Петергофе. Теперь такую 24-страничную иллюстрированную книгу планируют выпустить и об Иркутске.

– Мы сделали уже немало книг о городах России, но это, конечно, неисчерпаемая тема, которая не перестает быть интересной. За каждым городом – огромная история. Но мы стараемся сделать так, чтобы книга была интересна современным детям. Чтобы они увидели и узнали свой город немножко заново и удивились, в каком замечательном месте живут, – рассказала главный редактор «Насти и Никиты» Алина Дальская.

Книга об Иркутске – не первый совместный проект московского издательства и детского магазина «Кукуля». В 2018 году по инициативе Марии Бызовой была создана книга «Байкал. Прозрачное чудо планеты», автором которой стал литературный редактор «Насти и Никиты» Александр Ткаченко. Часть средств на издание была собрана на краудфандинговой платформе Planeta.

– Байкал – достояние не только нашего региона, но и всего мира, в краудфандинге приняли участие более 400 спонсоров из Бельгии, Великобритании, Германии и множества российских городов: Иркутска, Москвы, Новосибирска, Красноярска, Уфы, Казани, Оренбурга, Омска и других. В этот мы раз рассчитываем на поддержку местных компаний: наш город издавна славится традициями меценатства, – отметила Мария Бызова. – Большую часть финансовых затрат на себя берет издательство. Иркутянам нужно собрать 300 тысяч рублей.

Подробнее о проекте Мария Бызова и Алина Дальская расскажут на творческой встрече в ТВЦ «Галерея Revолюция» (ул. Карла Маркса, 40) 25 октября, в 19:00. Мероприятие состоится в рамках осенней офлайн-программы праздника чтения «День Ч», который проводится при поддержке Иркутской нефтяной компании.

Встреча пройдет с соблюдением антикоронавирусных мер. Количество мест ограничено. Необходима предварительная регистрация по ссылке.