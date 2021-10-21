Всероссийский фестиваль NAUKA 0+ проходит в Иркутске при партнерстве En+ Group

Компания En+ Group стала генеральным партнером Всероссийского фестиваля NAUKA 0+ в Иркутске и представила на научной выставке «Прикоснись к науке» отдельный стенд, рассказали SIA.RU в компании.

Иркутск стал центральной региональной площадкой Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+. Это основное мероприятие Года науки и технологий в России. В официальном открытии фестиваля приняли участие руководитель энергетического бизнеса компании En+ Group Михаил Хардиков и ректор ИРНИТУ Михаил Корняков.

Основные мероприятия проходят на площадках Иркутского национального исследовательского технического университета 21-23 октября. Посетителям представлены интересные химические опыты, физические эксперименты, бои роботов и многое другое. Также 23 октября в ИРНИТУ состоится конкурс инженерных решений «Опоры ЛЭП».

Одной из частей фестиваля является интерактивный стенд с тематическими блоками от En+ Group. В Виртуальном лабораториуме можно заглянуть в глубинные структуры мозга, построить кровеносный сосуд, побывать в облаке или научится управлять лазерной установкой.

Также на площадке фестиваля NAUKA 0+ проходят лекции, где ведущие ученые Сибири рассказывают о последних разработках и технологических инновациях. Помимо этого, планируются показы научных фильмов, состоятся увлекательные научные шоу, работают мастер-классы. Все мероприятия проходят в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора: с соблюдением социальной дистанции и масочного режима.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса компании En+ Group:

«Иркутская область вошла в число 6 регионов опорных территорий фестиваля, и нашей особенной гордостью является то, что фестиваль принимает Иркутский Политех – один из основных партнеров компании в образовательных проектах. En+ Group с 2016 года сотрудничает с Всероссийским фестивалем NAUKA 0+ и является генеральным партнером его ключевых мероприятий. Это важная часть наших социальных инициатив, направленных на работу с школьниками и студентами. Мы заинтересованы в укреплении партнерских отношений с ведущими высшими учебными заведениями, направленных на профориентационную работу в школах и целевую подготовку студентов в регионах присутствия. Например, в этом году была запущена масштабная стипендиальная программа».

Тесное сотрудничество с ведущими вузами страны, поддержка научных и образовательных проектов является частью социальной политики компании En+ Group, ключевые приоритеты которой определил её основатель, общественный деятель Олег Дерипаска.