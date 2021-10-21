Находящийся в колонии мошенник из Приангарья обманул жителей четырех регионов России

Региональная полиция сообщает, что 23-летний житель Иркутской области, который с 2019 года отбывает наказание за мошенничество в колонии-поселении, обманул, находясь в заключении, жителей четырех регионов РФ на сумму более 100 тысяч рублей.

Установлено, что обвиняемый с ноября по декабрь 2020 года находил объявления о продаже машин на автомобильных сервисах в Интернете и изучал историю просмотров, чтобы выяснить, какая машина пользуется спросом. Кроме того, он вычислял потенциальных покупателей среди тех, кто связывался с реальным продавцом.

После этого злоумышленник от лица владельца созванивался с гражданами, интересовавшимися тем или иным автомобилем, и предлагал купить машину по привлекательной цене. Затем, ссылаясь на высокий спрос продаваемых иномарок, просил перевести предоплату на банковскую карту или киви кошелек. После того как доверчивые покупатели переводили необходимую сумму, мужчина отключал телефон.

На уловку мошенника попались пятеро мужчин в возрасте от 28 до 36 лет и две женщины 21 и 28 лет из Иркутской области, Красноярска, Улан-Удэ и Читы.

Дело о мошенничестве направлено в суд для рассмотрения по существу.