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Женщина заперла детей в квартире в селе Осиновка

Как рассказали дети, их мама ушла несколько дней назад и больше не появлялась, рассказали SIA.RU в администрации области

Заявительница обратилась в полицию в воскресенье. По ее словам, одна из местных жительниц передавала им еду с помощью веревки. По прибытию правоохранителей оказалось, что дверь квартиры заперта. Дети пояснили, что несколько дней назад их мама ушла и с тех пор они находятся одни.

По выдвижной лестнице пожарной машины полицейские добрались до окна квартиры на 3 этаже и вынесли 4 мальчиков в возрасте от 1 до 10 лет.

Установлена личность мамы мальчиков. Она неоднократно привлекала внимание инспекторов ПДН и находится на соответствующем учете.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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