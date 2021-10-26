Правительство России выделит гранты малому и среднему бизнесу

Предполагается, что деньги направят на зарплаты, сообщает РБК.

Проект первого решения о поддержке пострадавших сфер бизнеса в связи объявлением нерабочих дней уже готов, объявил премьер. На это планируется потратить около 38,5 млрд руб.

«Мы должны помочь не только сохранить рабочие места, но и дать возможность быстро восстановить обороты после того, как новая волна пойдет на спад. Проект первого постановления уже подготовлен. Он предполагает выделение единовременной выплаты в виде гранта», – сказал Мишустин.