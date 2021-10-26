Новости

Правительство России выделит гранты малому и среднему бизнесу

Предполагается, что деньги направят на зарплаты, сообщает РБК.

Проект первого решения о поддержке пострадавших сфер бизнеса в связи объявлением нерабочих дней уже готов, объявил премьер. На это планируется потратить около 38,5 млрд руб.

«Мы должны помочь не только сохранить рабочие места, но и дать возможность быстро восстановить обороты после того, как новая волна пойдет на спад. Проект первого постановления уже подготовлен. Он предполагает выделение единовременной выплаты в виде гранта», – сказал Мишустин.

 

Читайте также:

133 человека заболели коронавирусом в Иркутске
26 октября 2021
434 человека заболели коронавирусом в Иркутской области
26 октября 2021

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2021, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (4420)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании