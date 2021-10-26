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Реалист Банк присоединился к ESG-принципам

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Реалист Банк осознает важность участия в формировании «зеленой» экономики, учета экологических аспектов при организации своей деятельности, в том числе минимизации ее негативного воздействия на окружающую среду.

В своей работе банк внимательно учитывает ESG-факторы (Environmental, Social, Governance), которые связаны с окружающей средой и изменением климата, обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением.

Соответствующие положения включены в Кодекс корпоративной этики Реалист Банка.

С помощью имеющихся финансовых инструментов банк участвует в экологических и социально-значимых проектах, стремясь к увеличению числа сделок, благодаря которым будет оказано позитивное влияние на окружающую среду и развитие общества.

 


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