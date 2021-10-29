Предприниматели Приангарья предложили установить тарифы на электроэнергию для майнеров

Иркутское региональное объединение работодателей «Партнерство товаропроизводителей и предпринимателей» предложило службе по тарифам Иркутской области разработать и утвердить тарифы на электроэнергию для майнеров, сообщает ТАСС, в распоряжении которого есть копия постановления ассоциации.

«Предложить службе по тарифам Иркутской области с привлечением Байкальской энергетической компании (основной поставщик электроэнергии в регионе – прим. ТАСС), представителей ассоциации <...> разработать и утвердить дифференцированные тарифы на электроэнергию для частных лиц, занятых производством криптовалюты, в зависимости от объема ее потребления», – говорится в документе.

Бизнесмены отмечают, что в Иркутской области последние четыре года рост объемов потребления электроэнергии непропорционален росту числа потребителей. Особенно это заметно в сельских населенных пунктах и садоводствах, расположенных недалеко от Иркутска. Одна из причин этого – нелегальное производство криптовалюты на этих территориях.

Жители частных домов и дач стали устанавливать у себя приборы для майнинга и майнинговые фермы, которые работают круглосуточно. Резко выросшая нагрузка на электросети приводит к частым аварийным отключениям. При этом майнеры платят за электроэнергию по тарифам, утвержденным для населения. «Это создает дополнительную нагрузку для промышленных и сельскохозяйственных предприятий, обремененных перекрестным субсидированием. По экспертным оценкам, они вынуждены компенсировать затраты на электроэнергию майнеров около 700 млн рублей в год», – говорится в документе.

Члены ассоциации считают, что затягивание принятия решения по поводу майнеров увеличит объемы перекрестного субсидирования, что будет сдерживать развитие энергетики и экономики в целом.

Напомним, ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев пожаловался курирующему ТЭК вице-премьеру Александру Новаку на подпольных майнеров криптовалют. В обращении Кобзева говорилось, что потребление электроэнергии в розничном секторе Иркутской области может вырасти по итогам 2021 года на 159% в годовом выражении по причине значительного увеличения потребления «черными» майнерами. Из-за их действий растет нагрузка на электросети и повышается риск аварий на электростанциях. Игорь Кобзев предложил ввести регулирование энергопотребеления для майнинга и дифференциацию энерготарифов для населения.