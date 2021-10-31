Как работает банк ВТБ в нерабочие дни ноября 2021

ВТБ в период нерабочих дней c 1 по 3 ноября будет обслуживать корпоративных клиентов в стандартном порядке. Юридические лица и предприниматели смогут пользоваться всеми услугами в полном объеме.

В том числе клиентам будут доступны:

— прием и исполнение распоряжений на перевод денежных средств в валюте РФ и иностранной валюте;

— размещение депозитов и неснижаемых остатков, возврат депозитов и неснижаемых остатков по окончании срока и выплата процентов по ним;

— выдача и погашение кредитов;

— покупка и продажа валюты;

— выдача банковских гарантий, открытие аккредитивов и осуществление любых операций по ним.

Финансовые операции также будут доступны для всех корпоративных клиентов в системе дистанционного банковского обслуживания.

Работа отделений банка по обслуживанию юридических лиц и предпринимателей 1 и 2 ноября — без изменений в графике, 3 ноября — сокращена на 1 час. В выходные дни 30 и 31 октября, а также в праздничные дни 4-7 ноября обслуживание корпоративных клиентов в офисах банка не проводится.

Дополнительную информацию можно получить в обслуживающих корпоративных клиентов офисах банка, а также по телефону 8 (800) 200 7799.