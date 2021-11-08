Вышла в свет Газета Дело за ноябрь 2021 года

В этом номере вы сможете узнать о развитии, тенденциях и «точках роста» (в том числе, для бизнеса) в сегменте электрических авто в Иркутской области. Эксперты-практики рассказали нашему изданию, почему в Иркутске выгодно эксплуатировать электромобиль, как у нас развивается инфраструктура электрозаправок, повлияет ли на стоимость "электричек" отмена моратория на въездную пошлину, и как государство проигнорило в своих планах по развитию электротранспорта наш регион, который занимает второе место в стране по количеству электромобилей. Ещё одна актуальная тема – рынок жилой недвижимости: какие проекты реализуются в Иркутске и какое отношение к нашему городу имеет архитектор № 1 в мире Кенго Кума. Кроме этого – традиционные новости компаний, банковского сектора и инвестиций, а также образования и медицины. Иркутск – идеальный город для электромобилей? Почему столица Восточной Сибири обошла столицу России по развитию электрического транспорта Продажи новых электромобилей в России увеличились в пять раз за девять месяцев 2021 года, а подержанных – на 58%, сообщает автомобильный портал «Дром». При этом Иркутск занимает второе место в стране – после Владивостока – по количеству личного автотранспорта с электродвигателем: в нашем городе, где живёт чуть более 600 тысяч человек, его больше, даже чем в одиннадцатимиллионной Москве! Почему иркутяне так активно покупают электромобили? Что ими движет в большей степени: стремление сэкономить деньги или забота об экологии? С какими проблемами сталкиваются владельцы и продавцы электромобилей? И каким они видят будущее такого транспорта в нашем регионе? На эти вопросы Газете Дело ответили сами приверженцы электромобилей.

Архитектурная философия Кенго Кума. Евгения Пуляевская, ООО «Прибайкалье», – о сибирском вдохновении для японского архитектора Многие представители иркутского архитектурного сообщества уверены: то, что Кенго Кума будет исторически связан с нашим городом, – просто огромная удача. Его объекты есть во многих странах: Японии, Китае, Франции, Великобритании, Испании, Австралии и других, а в России первый будет не в Москве и не в Санкт-Петербурге, а в Иркутске! Разве это не круто? Так кто такой Кенго Кума? Почему его работы называют не иначе как шедеврами, посмотреть на которые люди специально едут в другие страны? Каким будет его проект в Иркутске, и что он даст нашему городу? Все подробности – в наших материалах. Специфика нестандартного проекта: сдержанность, технологичность, прозрачность «Это очень нестандартный проект для нашего города, – характеризует концепцию «Японского квартала» Алексей Бельков, руководитель иркутского филиала ООО «СТБ Проект» в Иркутске – партнёра архитектурного бюро «Kengo Kuma & Associates» в Иркутске. – Например, визуально мы видим в проекте семь самостоятельных зданий, которые расположены на шестиметровом стилобате. Но с точки зрения всех конструктивных моментов – это один объект, одно здание общей площадью 60 тыс. кв. метров. И это требует сложных проектных и технических решений». Нашему изданию Алексей рассказал о некоторых особенностях будущего многофункционального комплекса. Город или загород? Как выбрать место для жизни Спрос на загород бьет все рекорды: этот формат жизни становится по-настоящему популярным. Но так ли на самом деле нужно каждому уезжать из Иркутска? Своим опытом поделились девелопер Антон Кондратьев, который уже 10 лет живет в загородном поселке, убежденный горожанин, владелец M-Studio и Design Bar Михаил Григорьев и маркетолог проекта «Горизонт» Дарья Володичева. «Спорт – это образ жизни». Как проводят свободное время жители Хрустального Парка Мальчишки мчатся на самокатах по велосипедной дорожке. Поклонницы скандинавской ходьбы разминаются перед прогулкой. На футбольном поле ребята готовятся к очередному матчу. Спорт в микрорайоне Хрустальный Парк на Байкальском тракте – одно из любимых увлечений жителей. Как говорит коммерческий директор компании «Хрустальный Девелопмент» Кристина Яковенко, ЗОЖ – это не просто веяние моды, а часть того уникального образа жизни, который складывается в пригородном мини-городе. Вместе с Кристиной мы прогулялись по Хрустальному Парку и убедились, что, живя здесь, просто невозможно не заняться спортом.

PHP-разработчиков в Иркутске стало больше на 15. Именно столько начинающих программистов подготовили на пилотном курсе Baikal Digital Academy. Проблема нехватки кадров в регионе с каждым годом становится все острее, а решения извне ждать слишком долго. Чтобы не выпустить ситуацию из-под контроля, ведущие IT-компании начали готовить нужных им специалистов самостоятельно. Насколько рентабельно это занятие? Чему будут учить на следующих курсах и когда начнется новый набор студентов? Об этом Газете Дело рассказал Антон Паймышев, директор компании «Адикт» и организатор Baikal Digital Academy.

Депозиты остаются в прошлом: в 2020 году даже самые консервативные инвесторы обратили внимание на фондовый рынок. Почему тема ESG так популярна среди инвесторов сегодня? Есть ли в «модных» инвестициях реальная доходность? Какие альтернативные варианты вложений предпочитают состоятельные клиенты? Можно ли заработать на живописи и виноградниках? Александр Афанасьев, управляющий директор Росбанк L’Hermitage Private Banking, ответил на вопросы Газеты Дело.

Основатель Apple Стив Джобс однажды сказал: «Лучший способ предсказать будущее – создать его». Десятки лет назад предприниматель верил, что однажды люди будут связаны при помощи мини-компьютеров, которые будут знать о своих хозяевах почти все. А в какой-то момент мы с вами перестанем ходить по магазинам и будем заказывать всё онлайн. Так и вышло. Сегодня человечество готовится к экспедиции и колонизации Марса, а туристам уже не хватает свой планеты – они отправляются на границу с космосом, чтобы посмотреть на Землю свысока.

Пандемия коронавируса кардинально изменила нашу жизнь и породила новые финансовые привычки. Мы стали больше экономить и сберегать, разумнее тратить, с легкостью перешли в цифровые каналы и перестроились на гибридный формат работы. Как изменился портрет сибиряка во время пандемии, чему стоит радоваться, а где бить тревогу? О результатах масштабного исследования* на пресс-конференции рассказал управляющий банком «Открытие» в Иркутской области Владимир Чернышев.

В Иркутске стартовал образовательный проект Россельхозбанка «Школа фермера», запущенный при поддержке регионального Правительства области и министерства сельского хозяйства совместно с Иркутским государственным аграрным университетом им. А.А. Ежевского.