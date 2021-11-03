Как будет работать Альфа-Банк с 4 по 7 ноября 2021 года

4-7 — нерабочие праздничные дни. Альфа-Банк сообщил, как в это время будут проводиться финансовые операции.

Платежи в рублях

4, 6 и 7 ноября проводятся только автоматически обработанные внутренние платежи на счета в Альфа-Банке. Внешние платежи не проводятся.

5 ноября проводятся автоматически обработанные платежи на счета получателей в Альфа-Банке, а ещё автоматически обработанные внешние платежи.

Платежи в иностранной валюте

С 4 по 7 ноября проводятся только автоматически обработанные внутренние платежи на счета в Альфа-Банке. Внешние платежи не проводятся.

4 и 5 ноября иностранные банки будут проводить расчётные операции: в эти дни возможно зачисление средств в валюте на ваш счёт.

Остальные платежи сможем провести с 8 ноября.

Погашение кредитов

Если плановый платёж выпадает на выходной или праздничный день, то он переносится на первый рабочий день после выходных или праздников в соответствии со ст. 193 ГК РФ.

Эквайринг

С 4 по 7 ноября возмещений по интернет-эквайрингу не будет. Первые возмещения осуществим 8 ноября. 7 ноября будут частичные возмещения по торговому эквайрингу.

Основные возмещения проведём 8 ноября.