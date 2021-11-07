Фридман предупредил о рисках быстрого энергоперехода

Российский миллиардер, совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман в интервью Financial Times (FT) заявил, что газ еще много десятилетий будет важной частью мирового энергопотребления. Он считает, что слишком быстрый переход от газа к возобновляемым источникам энергии может оказаться «опасным и безответственным» шагом.

– Энергопереход – очень сложный процесс, сопряженный с многочисленными трудностями, – заявил Михаил Фридман.

По его словам, недавний энергетический кризис частично можно объяснить недооценкой нефтегазовой отрасли. Фридман подчеркнул, что резкий скачок цен на газ в Европе отражает недостаток инвестиций со стороны компаний. По его мнению, нефтегазовый бизнес сталкивается с «огромным общественным давлением» и, по сути, принуждением к декарбонизации. Инвесторы и банки из-за этого прерывают отношения с отраслью. Миллиардер считает такой подход неверным.

Сам Михаил Фридман, как глава инвестиционной компании Letterone, заявил, что не собирается отказываться от газовых проектов.