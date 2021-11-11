Солид Банк предложил автокредит по двум документам

Российско-японский Солид Банк улучшил условия автокредитования и рекомендует воспользоваться программой уже в ноябре, до прогнозного повышения цен на авто
Прогнозируется, что до конца года стоимость новых автомобилей в России поднимется на 4-5 процентов. Цена значительно выросла весной и летом, но и сейчас стоимость машин продолжает увеличиваться на 1-2 процента в месяц. Об этом также пишет РИА Новости со ссылкой на исследование.
Специалисты банка рекомендуют воспользоваться программой уже в ноябре. Тем более, что осуществить свою мечту и ворваться в Новый год на новом авто стало ещё проще с Автокредитом от Солид Банка. 2,5 млн рублей можно получить всего по двум документам, без справки о доходах.
«Автокредит» Солид Банка позволяет приобрести новое или подержанное авто как у официальных дилеров, в автосалонах, так и напрямую у физических лиц.
В сумму кредита дополнительно могут быть включены:
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стоимость автосигнализации и дополнительного противоугонного оборудования - охранного комплекса для ТС и услуг по его установке;
- сумма страховой премии за страхование от несчастных случаев и болезней.
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Сумма: от 200 000 до 5 000 000 руб.
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До 2,5 млн рублей – без подтверждения дохода.
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Годовая процентная ставка: от 9 % до 21% годовых.
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Возможность приобретения авто как у юридического лица, ИП, так и у частного лица.
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Срок: от 6 месяцев до 5 лет.
Подать заявку на кредит, ознакомиться с полными условиями программы «Автокредит можно на сайте банка и во всех офисах АО «Солид Банк». Тел.: 8 800 775 56 06
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