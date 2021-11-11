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Солид Банк предложил автокредит по двум документам

Российско-японский Солид Банк улучшил условия автокредитования и рекомендует воспользоваться программой уже в ноябре, до прогнозного повышения цен на авто

Прогнозируется, что до конца года стоимость новых автомобилей в России поднимется на 4-5 процентов. Цена значительно выросла весной и летом, но и сейчас стоимость машин продолжает увеличиваться на 1-2 процента в месяц. Об этом также пишет РИА Новости со ссылкой на исследование.

Специалисты банка рекомендуют воспользоваться программой уже в ноябре. Тем более, что осуществить свою мечту и ворваться в Новый год на новом авто стало ещё проще с Автокредитом от Солид Банка. 2,5 млн рублей можно получить всего по двум документам, без справки о доходах.

«Автокредит» Солид Банка позволяет приобрести новое или подержанное авто как у официальных дилеров, в автосалонах, так и напрямую у физических лиц.

В сумму кредита дополнительно могут быть включены:

  • стоимость автосигнализации и дополнительного противоугонного оборудования - охранного комплекса для ТС и услуг по его установке;

  • сумма страховой премии за страхование от несчастных случаев и болезней.
Основные условия программы «Автокредит»:
 

Подать заявку на кредит, ознакомиться с полными условиями программы «Автокредит можно на сайте банка и во всех офисах АО «Солид Банк». Тел.: 8 800 775 56 06

 

www.solidbank.ru

АО «Солид Банк». Ген лицензия ЦБ РФ №1329

 
 

/ Сибирское Информационное Агентство /
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