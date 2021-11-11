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Отелям разрешили не согласовывать с Booking цены на своих сайтах

Booking.com проиграл в апелляционной инстанции судебное разбирательство с ФАС. Российским отелям позволили устанавливать на своих сайтах цены ниже, чем предлагает сервис по бронированию гостиниц, и не согласовывать с ним стоимость проживания, что они обязаны были делать прежде. Об этом сообщает РБК.

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В четверг, 11 ноября, девятый апелляционный арбитражный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который, в свое очередь, в августе отказался удовлетворить иск Booking.com и подтвердил законность решения и предписания Федеральной антимонопольной службы.

– Будучи компанией, соблюдающей законодательство, мы будем работать над прекращением практик паритета цен в России, – заявил представитель Booking.com, подчеркнув, что компания оспорит постановление апелляционной инстанции в кассационном суде.

Судебное разбирательство Booking.com с ФАС стало результатом жалобы бизнеса на то, что сервис навязывает отелям так называемое условие о паритете цен. На это практику в начале 2019 года пожаловалась в ФАС общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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