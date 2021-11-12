En+ Group подтвердила свои обязательства по достижению углеродной нейтральности на COP26

Компания En+ Group подтвердила свои обязательства по достижению углеродной нейтральности на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26) в Глазго. Двухнедельная климатическая конференция, в которой приняли участие главы государств и представители бизнеса из более чем 120 стран мира, завершает свою работу 12 ноября.

Одна из ключевых инициатив COP26 - это Финансовый альянс Глазго за углеродную нейтральность (GFANZ). К нему присоединились более 450 компаний из 45 стран мира. Среди них – крупнейшие банки, страховые, аудиторские компании, пенсионные фонды, рейтинговые агентства и фондовые биржи. Совокупные активы участников этой инициативы оцениваются $130 трлн. Это - 40% мирового объема активов. Кроме того, более 40 стран, включая Великобританию, Польшу, Южную Корею и Вьетнам, взяли на себя обязательство в рамках Глобального заявления о переходе на экологически чистую энергетику отказаться от угольной энергетики в 2030-х годах для крупных экономик или в 2040-х годах во всем мире и прекратить государственное финансирование новых электростанций, работающих на угле.

Еще одной ключевой темой саммита стало сохранение лесов. По данным ООН, за последние 30 лет на планете исчезло 420 миллионов гектаров леса. Это больше площади Индии. Этот лес исчезает со скоростью 1,6 миллиона гектаров в год. Лидеры более ста стран мира, включая Россию, Бразилию, США, Индонезию и другие, достигли соглашения остановить сокращение площади лесов к 2030 году. На программы по сохранению и восстановлению лесных массивов будет выделено 20 миллиардов долларов из государственных и частных фондов. Соглашение достигнуто для удержания глобального потепления на уровне 1,5 ℃.

Вячеслав Соломин, Операционный директор En+ Group, отметил:

«Мировое сообщество готово уже не просто декларировать приверженность принципам устойчивого развития, но и действовать согласно ESG – повестке. Озвученные на саммите амбициозные цели по достижению углеродной нейтральности, могут быть достигнуты только благодаря объединению усилий всех сторон, включая конечных потребителей. В 2020 году En+ Group призвала производителей металлов к обязательному раскрытию информации об уровне выбросов CO2 по всей цепочке поставок и более активной реализации ESG - мероприятий. Это позволило бы покупателям, которые стремятся ответственно подходить к закупкам и отдают предпочтение «чистой» продукции, принимать взвешенные и экономически обоснованные решения. Сегодня наш призыв особенно актуален. Важно, чтобы драйвером зеленых проектов был именно спрос, как рыночный метод».

En+ Group – одна из компаний, которая сделала вопросы устойчивого развития по-настоящему приоритетными. Важность этого направления обозначил основатель компании и общественный деятель Олег Дерипаска.

В рамках COP26 участники конференции также обсудили «зеленое» финансирование, проекты по восстановлению пострадавших экосистем и другие вопросы. При поддержке En+ Group в Павильоне Российской Федерации прошли сессии «Роль гидроэнергетики в энергетическом переходе», «На пути к Net Zero. Роль углеродного регулирования», «Вызовы и возможности декарбонизации алюминиевого сектора», а также совместная с Российским партнерством за сохранение климата дискуссионная панель «Взаимосвязь природы и климата. Что может сделать бизнес?».