16 ноября завершается прием заявок на аукцион по продаже участков под ИЖС в Иркутской области

16 ноября завершается прием заявок на аукцион ДОМ.РФ по продаже 142 земельных участков общей площадью 28,37 га в Иркутской области. Они продаются единым лотом и предназначены для индивидуального жилищного строительства.

Земельные участки расположены на равнине, в поселке Бурдаковка, поблизости от Иркутского водохранилища. Неподалеку находятся дачные поселки и незастроенные земельные участки. Рядом нет складских или производственных мощностей. Расстояние от объекта до Иркутска – около 35 километров. До территории удобно добираться на автомобиле – подъехать можно по комфортабельному Байкальскому тракту, связывающему областной центр с поселком Листвянка на озере Байкал. Время в пути составит около 30 минут.

Аукцион пройдет 22 ноября. Начальная цена составляет 72,9 млн рублей.

С 2008 года ДОМ.РФ в рамках 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» является агентом Российской Федерации по вовлечению в оборот и распоряжению земельными участками и иными объектами недвижимого имущества, находящимися в федеральной собственности и не используемыми правообладателями.