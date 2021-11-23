Все не как у всех. ВТБ презентовал глобальное обновление мобильного банка

Стать большим, чем банк – к этому стремится ВТБ. Для этого он разрабатывает новые сервисы, аналогов которым нет у конкурентов, например, пробную версию мобильного банка – для не клиентов. «Наша задача – сделать так, чтобы человеку было выгодно закрывать все повседневные потребности, не выходя из нашего мобильного приложения», – заявил Никита Чугунов, старший вице-президент банка ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса. О том, что нового предложила IT-команда ВТБ в 2021 году, эксперт рассказал на онлайн пресс-конференции. Лишь малая часть новинок – в нашем материале.

На «темной теме»

В новой, 16-й, версии приложения «ВТБ Онлайн» основные обновления коснулись пяти направлений: с учетом пользовательского опыта был улучшен дизайн приложения, повышено удобство использования, добавлены сервисы, в том числе нефинансовые, усилено все, что связано с производительностью и надежностью. Одно из дизайнерских новшеств – «темная тема».

– Темную тему в приложении многие расценивают как блажь, – признался Никита Чугунов, – однако это не просто красивое, но и достаточно «продвинутое» решение, в сторону которого двигаются сейчас все производители софта и которое находит все больший отклик у пользователей. Дело в том, что темная тема в оформлении бережет зрение, кроме того, она позволяет примерно на 40% экономить заряд батареи смартфона. Мы предложили протестировать темную тему в мобильном приложении в начале года, и сейчас уже каждый пятый пользователь использует именно ее.

Никита рассказал также, что ВТБ первым из российских банков пришел к тому, чтобы полностью персонализировать главный экран мобильного приложения. Пользователь может с помощью виджетов составить такой экран, который ему требуется, а разделы включать и выключать по необходимости. Максимальная персонификация, «все не как у всех» – это требование современного клиента, отмечают в ВТБ.

В мобильный банк – в маске

Одно из изменений вызвано к жизни новой, ковидной, реальностью. Клиентам, которые используют Face ID, ВТБ предложил способ входа в мобильный банк, при котором не нужно снимать маску. Для этого потребуется второе носимое устройство.

– До недавнего времени, не снимая маску, можно было разблокировать iPhone, но войти в банковское приложение – нельзя, и это раздражало пользователей, – рассказал Никита Чугунов. – Наша команда сильно постаралась, но дала клиентам такую возможность – первой среди банков. Для разблокировки мобильного банка потребуется второе носимое устройство: умные часы apple watch или фитнес-браслет, но самое главное, что мы сделали, – это поддержка кросс-девайсности, то есть приложение на iOS можно будет разблокировать, например, с часами Samsung. Аналогично это будет работать на платформе Android. Это очень большое изменение в удобстве.

Переводы – по QR

Переводы – одна из наиболее популярных услуг среди клиентов банков. В ВТБ ею ежедневно пользуются больше 250 тысяч клиентов, которые совершают порядка 800 тысяч операций в день. Теперь получателям средств не требуется раскрывать свой номер телефона или карты – деньги можно получить по ссылке или с помощью QR-кода.

– Переводы по QR – очень популярны в Китае, – рассказал Никита Чугунов, – теперь такой сервис есть и у россиян, причем воспользоваться им могут клиенты любых банков. QR-код генерируется в ВТБ Онлайн. После этого пользователь может поделиться им: распечатать, отправить через любой мессенджер или e-mail или просто показать на экране своего смартфона. Очень простой пример: вы пришли на ярмарку выходного дня, и, чтобы расплатиться за покупку, вам не потребуется даже открывать мобильное приложение – достаточно будет отсканировать код. С другой стороны, получателю перевода не нужно больше делиться номером своего телефона или светить свои персональные данные – все обезличено и мгновенно. Аналогично работает перевод по ссылке. Эти сервисы будут очень полезны самозанятым и клиентам, работающим в микрокоммерции.

Более подробно об этих и других нововведениях можно прочитать в сообщениях банка:

Россияне смогут обновить данные паспорта в ВТБ Онлайн

ВТБ запускает переводы по QR-коду

Клиенты ВТБ смогут совершать переводы по Bluetooth и AirDrop

ВТБ в два раза ускорил работу мобильного приложения

Сервисы для дома стали доступны в ВТБ Онлайн

ВТБ провел масштабное обновление мобильного приложения и интернет-банка. ВТБ Онлайн стал работать вдвое быстрее, а переводы и платежи теперь доступны даже во время профилактических работ. Предельная нагрузка ВТБ Онлайн выросла почти в 4 раза, до 500 000 одновременных сессий. Банк запустил 30 новых онлайн-сервисов, включая обновление паспортных данных через портал «Госуслуги», переводы денег через Bluetooth и AirDrop, а также сервисы от партнеров. В 2022 году это позволит увеличить число активных пользователей ВТБ Онлайн до 15 млн человек.