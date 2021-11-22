Рост цен на первичном рынке недвижимости Москвы замедляется

Рост цен на первичном рынке недвижимости Москвы в массовом сегменте в октябре замедлился до 32,0% г/г, отмечают аналитики ПАО «Промсвязьбанк»:

– Ослабление ценовой динамики происходит на фоне профицита предложения на рынке недвижимости столицы. Застройщики увеличивают предложение на фоне высоких цен, в то время как интерес потенциальных покупателей к новостройкам снижается из-за новых условий по льготному кредитованию, которые вступили в силу после 1 июля 2021 года. Интерес инвесторов к квартирам временно также может снизиться из-за падения доходности от сдачи квартир в аренду и роста доходности безрисковых финансовых инструментов. Ожидаем, что профицит на рынке жилья в Москве будет сохраняться в ближайшие месяцы, что будет способствовать стабилизации цен на квартиры.

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В Москве на первичном рынке недвижимости в массовом сегменте рост цен в годовом выражении замедляется третий месяц подряд и в октябре составил 32,0% г/г.

Причина ослабления ценовой динамики заключается в профиците предложения на первичном рынке недвижимости столицы, который также наблюдается последние три месяца, при этом заметно усилился в октябре, когда количество лотов в продаже в массовом сегменте выросло на 23,0% г/г.

Активный выход нового предложения, вероятно, связан со стремлением увеличить объем продаж в условиях благоприятной ценовой конъюнктуры.

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В тоже время спрос на новостройки сдерживается новыми условиями по льготной ипотеке, которые вступили в силу после 1 июля 2021 года: ставка повышена до 7%, сумма льготного кредита ограничена 3 млн руб. Льготная ипотека действует до 1 июля 2022 года. Исходя из новых параметров и уровня цен на недвижимость, по этой программе можно по-прежнему приобрести однокомнатную квартиру в большинстве регионов с административными центрами – городами с населением более 1 миллиона человек, за исключением Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Доля ипотеки на первичном рынке недвижимости Москвы после достижения годового пика в июле (54%) перешла к снижению и в сентябре составила 43%.

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Таким образом, спрос на рынке недвижимости в столице во многом поддерживается благодаря покупкам без привлечения кредитных средств. Однако этот спрос может перейти к ослаблению в ближайшие кварталы. Это связано с возможным сокращением инвестиционного спроса на недвижимость на фоне снижения доходности от сдачи квартир в аренду в Москве (доходность 4,0% в 3-м квартале 2021 года). В условиях повышения процентных ставок депозиты и краткосрочные облигации становятся привлекательнее. Доходность 2-летних ОФЗ в ноябре поднялась выше 8,4%.

В результате потенциальные покупатели могут предпочесть вкладывать денежные средства в эти финансовые инструменты вместо инвестиций в жилую недвижимость.

Таким образом, можно ожидать, что профицит предложения на рынке жилья в Москве будет сохраняться в ближайшие месяцы, что будет способствовать стабилизации цен на квартиры.