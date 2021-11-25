Иркутянку оштрафовали за пост об ЛГБТ

«Гей-пропаганда» обошлась ей в 25 тысяч рублей.

Девушка разместила на странице во «Вконтакте» приглашение в чат для людей с нетрадиционной сексуальной ориентаций.

«Приглашаем в Иркутскую ЛГБТ БЕСЕДУ. Ждем активных ребят. Возраст 14+. Мы не кусаемся», – написано в картотеке суда.

Как сообщили в Кировском суде, «Шнуренко А.В. совершила пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, выразившуюся в распространении информации, направленной на формирование у несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок».

Девушка признала вину и удалила чат.