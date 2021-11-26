Очередной штамм коронавируса грозит хаосом в мировой экономике

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям:

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Очередной новый штамм коронавируса угрожает возвращением глобального спада деловой активности.

Азиатские индексы снижаются, нефть дешевеет, как и промышленные металлы. Валюты риска под давлением.

Российский рынок рискует открыть новый день резким снижением, а рубль ослаблением. На утренних торгах USD-RUB уже торгуется в районе 75,5.

Американские торговые площадки будут работать неполный рабочий день в пятницу. Председатель ЕЦБ Кристин Лагард вновь будет говорить публично. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России отчётность по МСФО предоставит «Ленэнерго».

Сектор нефти и газа продолжает закладывать риски

Российский рынок провёл торги четверга в консолидации. Впрочем, если бы не снижение сектора нефти и газа, то итог дня мог бы стать позитивным. В целом, внешний фон был спокойный на фоне выходного в США. Нефть была стабильной, а промышленные металлы торговались разнонаправленно, но без экстремальных движений. В негатив лишь можно занести предупреждение канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что в случае дальнейшего роста напряжённости на белорусско-польской границе может возникнуть вопрос о санкциях в адрес Белоруссии и России. Впрочем, было бы странно, если бы она не озвучила привычную мантру, хотя сама она вскоре покинет свой пост.

По итогам торгов 25 ноября Индекс МосБиржи — 3947,82 п. (-0,07%), а Индекс РТС — 1665,74 п. (+0,31%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил скромные 73,912 млрд рублей.

Лидеры роста

TCS-гдр 7 205 4,6% FIXP-гдр 579,4 4,43% Магнит ао 6 025 2,55% Petropavl 21,11 2,15% iHHRU-адр 4 204 1,89%

Лидеры снижения

ЛУКОЙЛ 6 678,5 -2% Новатэк ао 1 640 -1,68% Татнфт 3ао 490,4 -1,61% GLTR-гдр 572,7 -1,56% АЛРОСА ао 125,16 -1,45%

8 отраслевых индексов выросли и 2 снизились. Аутсайдером дня стал сектор нефти и газа (-1,15%) из-за слабости бумаг «ЛУКОЙЛ», «Татнефть», «НОВАТЭК», «Сургутнефтегаз» и «Роснефть».

Лидером дня оказался финансовый сектор (+1,4%) за счёт очередного активного роста бумаг TCS Group.

Чистая прибыль «РусГидро» по МСФО в июле—сентябре 2021 года составила 12,1 млрд руб. после 13,6 млрд руб. годом ранее. При этом показатель EBITDA увеличился с 22,9 до 25,6 млрд руб. Выручка «РусГидро» за квартал увеличилась с 82,9 до 89,6 млрд руб. Финансовые результаты «Русгидро» в текущем году сложно назвать прорывными, что во многом объясняется эффектом высокой базы. Напомним, что в I полугодии 2020 года у «Русгидро» наблюдался значительный рост выработки ГЭС, и это тогда было обусловлено рекордным притоком воды в водохранилища на Волге и Каме из-за аномально теплой зимы, а также высоким уровнем воды в водохранилищах на Дальнем Востоке. Впрочем, если в IV квартале не будет масштабных списаний, о чем ранее говорил менеджмент, чистая прибыль компании, а, следовательно, и дивиденд, будут несколько выше прошлогодних.

Чистая прибыль «Интер РАО» по МСФО в III квартале 2021 г. выросла на 66,2% г/г до 25,5 млрд руб. EBITDA увеличилась на 53,2% до 38,5 млрд руб. Выручка за отчетный период составила 285,1 млрд руб. (+20,6% г/г). В текущем году «Интер РАО» демонстрирует впечатляющую динамику финансовых результатов в годовом сопоставлении, и III квартал пока оказался самым лучшим в данном разрезе. На фоне очень удачного квартала менеджмент повысил прогноз по EBITDA по итогам 2021 г. до не менее 160 млрд руб., тогда как ранее данный показатель ожидался на уровне 155 млрд руб. Фундаментально компания по-прежнему остается недорогой, однако в отсутствии очевидных катализаторов для роста инвесторы пока обходят стороной данную историю.

Рубль воспользовался затишьем для укрепления

Ситуация в рубле была заметно лучше, хотя на глобальном валютном рынке ситуация была относительно спокойной. Рубль вблизи 75,0 за доллар выглядит излишне перепроданным, хотя на текущий момент значительный вклад в слабость российской валюты вносит геополитический фактор. В зарубежной прессе продолжают муссировать тему возможной подготовки РФ к вторжению на Украину, хотя подобный сценарий уже несколько лет вызывает лишь недоумение.

Второй фактор это ожидания повышения ставки ЦБ РФ. Рынок ОФЗ уже закладывает повышение на 100 базисных пункта. Соответственно, в подобной ситуации спрос со стороны нерезидентов находится на минимуме. Меж тем инфляция в РФ замедлилась до 8,05% в годовом выражении к 22 ноября по сравнению с 8,10% неделей ранее.

По состоянию на 23:50 мск:

DXY – 96,79 (-0,09%),

EUR-USD - $1,121 (+0,09%),

GBP-USD - $1,332 (-0,03%),

USD-JPY – 115,35 (-0,03%),

USD-RUB – 74,68 (-0,41%),

EUR-RUB – 83,74 (-0,23%).

Очередной штамм коронавируса грозит хаосом в мировой экономике

Новый день для рынков начался на негативной ноте. В четверг 25 ноября британское агентство по безопасности здоровья выразило озабоченность относительно нового штамма COVID-19, который начал распространяться в Африке. Согласно заявлению. Данный штамм B.1.1.529 отличается от штамма Delta и обладает повышенной устойчивостью относительно антител, которые вырабатываются после применения существующих вакцин. На этом фоне Великобритания немедленно ввела ограничения на авиасообщения с Южной Африкой и пятью соседними странами. Новость о новом варианте коронавируса негативно повлияла на азиатские рынки.

В самом Китае также обнаружена очередная вспышка заболеваемости в восточных регионах, что привело к ограничению полётов в Шанхае. Под давлением были акции, связанные с туризмом, но снижение также затронуло акции строительного сектора, строительного и энергетики. В Гонконге также преобладают негативные настроения. Акции Tencent и Alibaba теряли более 3%. Дополнительным негативом для бумаг Tencent стали сообщения о том, что некоторые китайские компании начали запрещать своим сотрудникам использовать приложение по обмену сообщениями от Tencent из-за опасений безопасности информационного обмена.

Японские акции торговались на минимальных значениях ноября. Новый вариант COVID-19 может поставить под сомнение глобальное восстановление, да и локальное тоже. Продажам подверглись акции розничных сетей. Впрочем, не обошёл пессимизм и технологичные бумаги на опасениях ужесточения денежной политики. Бумаги SoftBank Group теряли более 5%. По сути, все 33 суб-индекса на Токийской Бирже торговались в минусе. Падение возглавляли акции авиакомпаний и операторов железных дорог, так как их бизнес непосредственно может пострадать от будущих ограничений социальной мобильности.

На валютных торгах индекс доллара терял около 0,2%. Однако валюты риска AUD и NZD также снижались на 0,7% и 0,5% соответственно. Вполне вероятно, что центральным банкам предстоит смириться с высокой инфляцией, если новый штамм коронавируса начнёт негативно влиять на экономический рост.

По состоянию на 8:25 мск:

NIKKEI 225 - 28664,52 п. (-2,83%),

Hang Seng - 24159,61 п. (-2,35%),

Shanghai Composite - 3562,14 п. (-0,61%).

Рождественское ралли грозит трансформироваться в рождественский карантин

Нефть отреагировала на новости о новом штамме резким снижением. Котировки Brent немедленно распрощались с уровнем $82 за баррель и отправились к уровню $80.

Фактически, для нефти вновь настаёт момент истины. Крупнейшие импортёры реализуют стратегические резервы, ОПЕК+ не отказывается от планов восстановления производства и на этом фоне возвращаются карантинные меры в Европе и вводятся ограничения на авиасообщение с африканскими странами, где обнаружен новый штамм, способный игнорировать разработанные вакцины. При дальнейшем развитии ситуации в подобном ключе можно ожидать избыток предложения не только в IV квартале, но и в начале будущего года, что заставит пересмотреть прогнозы по цене на нефть.

По ситуации на 8:45 мск: