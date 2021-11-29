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Губернатор Иркутской области прокомментировал введение QR-кодов

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Этот вопрос стал первым на большой пресс-конференции 29 ноября.

«Я понимаю, что вопрос специфический, он сложный и конечно нас ждет всенародное обсуждение. Что мы имеем сегодня, больше 5,5 тысяч коек, которые заняты лечением больных коронавирусом. Второе, что мы имеем – у нас болеют дети. Третье – многие жители видят во временных ограничениях нарушения прав человека. Поэтому этот вопрос нужно детально изучить», – говорит Игорь Кобзев.

Пользователи соцсетей крайне негативно относятся к возможному законопроекту о введении QR-кодов, называя это «медицинским фашизмом» и «сегрегацией».

Губернатор напомнил, что введенные меры носят временный характер.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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