Губернатор Иркутской области прокомментировал введение QR-кодов

Этот вопрос стал первым на большой пресс-конференции 29 ноября.

«Я понимаю, что вопрос специфический, он сложный и конечно нас ждет всенародное обсуждение. Что мы имеем сегодня, больше 5,5 тысяч коек, которые заняты лечением больных коронавирусом. Второе, что мы имеем – у нас болеют дети. Третье – многие жители видят во временных ограничениях нарушения прав человека. Поэтому этот вопрос нужно детально изучить», – говорит Игорь Кобзев.

Пользователи соцсетей крайне негативно относятся к возможному законопроекту о введении QR-кодов, называя это «медицинским фашизмом» и «сегрегацией».

Губернатор напомнил, что введенные меры носят временный характер.