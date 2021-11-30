Новогодние елки подорожали на 30%

Товар дорожает из-за увеличившихся расходов на сырье и логистику. Растет и стоимость настоящих деревьев, сообщает РБК.

Закупочные цены на искусственные ели выросли в этом году на 20%, сообщила РБК представитель сети «Ашан». Совладелица ретейлера «Максидом» Мария Евневич оценивает увеличение отпускных цен в среднем в 15%, уточняя, что в зависимости от производителя подорожание составляет от 5 до 30%.

Компании не называют абсолютных значений. На сайте «Ашана» стоимость доступного товара варьируется от 49 руб. за настольную елку длиной 30 см до 14,2 тыс. руб. за литую сосну высотой 2,1 м (полностью отлита из пластика, что считается более эстетичным вариантом). Разброс цен на сайте «Максидома» – от 279 руб. за настольную елку длиной 30 см до 29,9 тыс. руб. за четырехметровую искусственную ель.

Средняя цена искусственной елки российского производства на маркетплейсе Wildberries, как сообщили в его пресс-службе, сейчас составляет почти 3,3 тыс. руб., что на 12% больше, чем годом ранее. Импортный товар благодаря предложению из Китая стоит дешевле – в среднем 1,6 тыс. руб., но и он за год вырос в цене на 14%.

Искусственные елки, по словам опрошенных РБК ретейлеров, дорожают из-за динамики валютных курсов, стоимости сырья и перевозок. С начала года нефтехимическая продукция подорожала на 40–70%, а грузоперевозки только на внутренних основных российских маршрутах – на 20%. Розничную стоимость ретейлеры планируют сдерживать, в том числе и за счет собственной прибыли, уверяет Мария Евневич.