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Международный турнир по гольфу пройдёт на льду Байкала в 2023 году

В рамках празднования столетия республики Бурятия в Байкальском регионе будет создан новый туристический продукт, Baikal Ice Golf 2023. Направление Golf in Russia на Байкале может стать точной притяжения для любителей гольфа в странах Азиатско-Тихоокеанского региона благодаря популярной игре на льду легендарного озера в эпицентре первозданной красоты. Ice Golf 2023 имеет возможность стать сенсацией в мире гольфа: в рамках турнира будет создано первое в мире гольф-поле на льду, ландшафт которого будет состоять из ледовых скульптур от мастеров Olkhon Ice Fest.

В 2022 году в рамках Olkhon Ice Fest пройдет информационный тур Ice Golf. С 19 по 21 февраля пройдет основная программа фестиваля Olkhon Ice Fest. На площадке проведения фестиваля будет оформлена промо-площадка для игры в гольф: лунки, рядом с которыми будут установлены тематические ледовые скульптуры. Участники информационного тура посетят основные звенья хрустального туристического амулета Байкала: Листвянку, остров Ольхон, Хужир, Усть-Баргузин, Забайкальский национальный парк, Чивыркуйский залив, Миксимиху, Байкальск и Слюдянку.

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Olkhon Ice Fest имеет все возможности для того, чтобы стать одной из основных точек создания полноценной инфраструктуры для проведения основных соревнований Baikal Ice Golf в 2023 году.

Справка:
Olkhon Ice Fest - это масштабный фестиваль, который проходит в самом сердце Байкала, на острове Ольхон - единственном обитаемом острове на Байкале. Ежегодно он привлекает сотни тысяч туристов уникальной природой и невероятной энергетикой. В 2022 году Olkhon Ice Fest пройдет в третий раз, первый фестиваль стал победителем национальной премии Russian Event Awards в номинации лучшее туристическое событие в сфере культуры.
Baikal Ice Golf - международный турнир по гольфу на льду озера Байкал в 2023 году, посвященный 100-летию республики Бурятии, с созданием ледовой гостиницы, 2-х 9 луночных полей по рекам Турка и Баргузин и поля для мини-гольфа в п. Турка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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