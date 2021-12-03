Минтранс отказался от требования продажи билетов на самолет по QR-кодам

Министерство транспорта отказалось от идеи обязать пассажиров предъявлять QR-коды при покупке билета на самолет. Когда проверка QR-кодов на транспорте станет обязательной, показывать их нужно будет только перед регистрацией на рейс, сообщают «Ведомости» со ссылкой на три источника в авиакомпаниях и источник, знакомый с итогами совещания в министерстве.

Обсуждение QR-кодов прошло в ведомстве с участием представителей авиаотрасли. Скорректированная позиция Минтранса будет представлена 7 декабря на встрече с депутатами в комитете по транспорту Госдумы.

Если у пассажира, купившего билет, не будет сертификата о вакцинации, зарегистрированного на «Госуслугах», авиакомпания пришлет ему уведомление о необходимости получить его, сообщили собеседники газеты. Если сертификата не будет к началу регистрации на рейс, авиакомпания расторгнет договор перевозки и должна будет вернуть полную стоимость билета в течение 30 дней, пишет издание.