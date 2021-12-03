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Байкалкредобанк предложил кредит для внедрения принципов ESG

КБ "Байкалкредобанк" предложил бизнесу вместе внедрять принципы ESG. Для этого финансовое учреждение предложило кредитный продукт «Байкал Экология».

– Ставка вас порадует. Приглашаем действующих и новых клиентов Банка поучаствовать с проектами по защите окружающей среды, – говорится в сообщении банка.

Все подробности на сайте  в разделе "Услуги юридическим лицам.Кредитование" или по телефонам (83952)33-02-78,20-30-05, 24-16-02 (Иркутск,ул.Ленина,18); (839543) 66127,64146 (Усолье-Сибирское,ул.Менделеева,65а).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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