Байкалкредобанк предложил кредит для внедрения принципов ESG

КБ "Байкалкредобанк" предложил бизнесу вместе внедрять принципы ESG. Для этого финансовое учреждение предложило кредитный продукт «Байкал Экология».

– Ставка вас порадует. Приглашаем действующих и новых клиентов Банка поучаствовать с проектами по защите окружающей среды, – говорится в сообщении банка.

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