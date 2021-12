А-Клуб – закрытое деловое сообщество Альфа-Банка, предлагающее передовые решения по управлению частным капиталом. В 2021 А-Клуб получил важное признание на международном уровне, войдя в число крупнейших банков на рынке частного банковского обслуживания состоятельных клиентов.

Престижное и авторитетное издание в сфере международных финансовых услуг – английский журнал Euromoney – признал А-Клуб лучшим в России подразделением private banking (в номинации Super Affluent Clients (US$ 1 million to US$ 5 million).

В числе наград А-Клуба: премия Frank Private Banking Award 2021 в номинациях «Самый динамичный private банк в России» и «Самый цифровой private банк в России». Эксперты Frank RG, в частности, отмечают рост проникновения цифровых сервисов и констатируют, что частный капитал становится более digital.

«По ряду показателей на текущий момент А-Клуб опережает рост рынка, заявленный аналитиками: так, темп роста целевых клиентов у нас превысил рыночное значение вдвое, а проникновение инвестиций в клиентскую базу А-Клуба превышает 50%. Ценным дополнением к нашим сервисам стали запуск YouTube-эфиров и Telegram-канала по инвестициям», – отметила Ольга Беспечная, региональный управляющий ОО «Иркутский» Альфа-Банка.

Одно из самых востребованных сегодня – инвестиционное направление: «Одной из наших первых ярких инициатив стал курс NEIC (New Economy Investors Course) по венчурным инвестициям от экспертов Кремниевой долины. Это очень известный курс, специально адаптированный под русскоязычных инвесторов, включающий живые кейсы стартапов и фондов, поднимающих финансирование. Попасть на него – особая привилегия, и одними из первых ее получили клиенты А-Клуба», – поделилась Ольга Беспечная, региональный управляющий ОО «Иркутский» Альфа-Банка.

В 2021 году Альфа-Банк получил инвестиционный рейтинг от международного агентства S&P Global Ratings. Рейтинг этой категории присваивается самым надежным организациям. На текущий момент ни у одного частного российского банка нет международного инвестиционного рейтинга. У Альфа-Банка их уже два: ранее в апреле он получил аналогичную оценку от Fitch.

Преимущества, которые позволяют клиентам А-Клуба получать суперсервис: