Братская ГЭС отметила 60-летний юбилей

6 декабря в Братске состоялось торжественное мероприятие по случаю 60-летия пуска первого гидроагрегата Братской ГЭС. Юбилейную дату отметили включением архитектурно-художественной подсветки на Братской ГЭС и праздничным салютом. Творческие коллективы города подготовили концертную программу — звучали песни о Братске и героическом труде первостроителей.

Новая подсветка появилась на бетонной плотине станции, здании ГЭС и панно «Покорение Ангары». Три сотни светильников были смонтированы на высоте пятиэтажного дома и закреплены при помощи специальных химических ампул – анкеров, что позволило не задействовать бетон. Тысяча братчан и гостей города смогли увидеть иллюминацию со смотровой площадки. В праздничной церемонии приняли участие руководитель энергетического бизнеса компании En+ Group Михаил Хардиков и мэр города Братска Сергей Серебренников.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса компании En+ Group:

– Братская ГЭС – это уникальное по своим техническим характеристикам сооружение. Построенная в суровых климатических условиях станция до сих пор вызывает уважение, восхищает грандиозностью замысла, своим масштабом и монументальностью. Высокий профессионализм, самоотверженный труд, опыт и мастерство инженерно-технического персонала Братской ГЭС позволяют ей уже 60 лет оставаться символом надежности и стабильности.

Сергей Серебренников, мэр г. Братска:

– Здесь, в этом месте, на этой земле, в этом машинном зале творилась история нашего города. Братская ГЭС навсегда вписана в летопись нашей страны. Для горожан это не только большое современное предприятие, это символ нашего города, целой эпохи и строителей, которые в сибирской тайге сотворили чудо. Мы гордимся Братской ГЭС, привозим сюда наших гостей, с удовольствием заряжаемся энергией станции.

Сегодня Братская ГЭС мощностью 4,5 млн киловатт-часов вырабатывает 22,6 млрд киловатт-часов в средний по водности год, а в многоводный период эта величина может достигать 30 млрд киловатт-часов. Электроэнергия используется для производства алюминия, целлюлозы, строительных материалов, на промышленные и бытовые нужды области и страны. С 2007 года на станции действует комплексная программа модернизации сибирских гидроэлектростанций «Новая энергия» – это ключевой инвестиционный проект энергетических предприятий En+ Group, который начал основатель компании Олег Дерипаска. С 2022 года, в том числе на Братской ГЭС, планируется увеличение производства экологически чистой электроэнергии на 2 миллиарда киловатт-часов. При этом через турбины будет проходить прежний объём воды. Это позволит снизить выбросы парниковых газов на 2 миллиона тонн в год, и поможет сберечь экологию.