Cash-back 40% от онлайн-сервиса more.tv – по картам Банка «Приморье»

Банк «Приморье» совместно с онлайн-сервисом more.tv представляют акцию*: доступ к увлекательному видео-контенту на more.tv с выгодой 40%.

Онлайн-сервис more.tv — это широкий выбор сериалов, фильмов и развлекательных шоу, весь контент главных российских телеканалов в одном месте и совершенно бесплатно. С подпиской на more.tv клиентам доступно ещё больше контента: собственные сериалы и шоу; эксклюзивные зарубежные премьеры; российские сериалы до эфира на ТВ; самые зрелищные турниры UFC; хиты мирового кино и любимая телевизионная классика без рекламы; трансляции популярных эфирных и платных телеканалов.

Получить доступ к огромной базе видео-контента сервиса more.tv можно с помощью подписки. А при оформлении подписки на карту Банка «Приморье» клиентам доступен cash-back 40%.

Как получить cash-back :

Зарегистрировать любую действующую дебетовую карту Банка «Приморье» на сервисе more.tv;

Оплатить картой подписку на more.tv на период 1 месяц;

Получить cash-back 40% в срок до февраля 2022 г.

Заказать нужную дебетовую карту можно на сайте Банка «Приморье», в Мобильном приложении, любом офисе Банка или у специалистов Контакт-центра по бесплатному круглосуточному телефону 8 800 200 20 86.

При выпуске карты можно выбрать наиболее подходящий пакет лояльности. В Банке «Приморье» выпускаются карты следующих платежных систем: Visa, Мир, UnionPay.

Подробную информацию можно узнать на сайте Банка «Приморье».

* Срок проведения акции: в период с 1 декабря 2021 по 31 января 2022.