Завершающий номер Газеты Дело за 2021 год вышел в свет

Основные темы выпуска: новые тренды в строительстве жилой недвижимости в Иркутске и за городом; итоги банковской и финансовой деятельности, а также малого и среднего предпринимательства, продуктового ритейла. На площадке Газеты Дело журналисты издания обсудили с представителями бизнеса, чем грозят региональной экономике проблемы недопроизводства основных средств и глобальный логистический кризис; как цифровизация меняет работу компаний, каким образом решается кадровая проблема в системообразующих отраслях экономики; с какими вызовами сталкивается региональное телевидение. Цифровизация – ключевая модель развития Как развивается ПСБ в Иркутске: Александр Логунов – о «сильных людях», переменах и вызовах времени С конца 2019 года ПАО «Промсвязьбанк» стал опорным банком для оборонно-промышленного комплекса России. При этом отказываться от статуса «универсального» ПСБ не планирует, активно работая не только с «сильными людьми», но и с рынком. Как в новых условиях развивается Иркутский филиал банка? За счет чего удалось вырасти втрое розничному блоку? Каково будущее кредитных организаций? На вопросы Газеты Дело ответил региональный директор ПСБ Александр Логунов.

Цель – тренды и мегатренды. На чем зарабатывать в неспокойные времена? Каждому инструменту на фондовом рынке – свое время. Обычно, чтобы оседлать волну роста, инвесторы используют агрессивные акции, чтобы переждать шторм – консервативные облигации. Но как быть, когда на рынке неопределенность? «В любой момент клиенты могут посетить наш офис и проконсультироваться со своим финансовым советником по этому и любому другому вопросу, – рассказал Эдуард Семёнов, директор иркутского филиала БКС Мир инвестиций[1]. – Кроме того, мы регулярно проводим бизнес-завтраки с участием столичных экспертов». В конце ноября состоялось одно из таких мероприятий. Дмитрий Дементьев, эксперт БКС Мир инвестиций (Москва) уверен: в период высокой волатильности, значительной инфляции и растущих ставок инвесторам не обойтись без структурных продуктов с защитой капитала. О том, что должно быть у них в 2022 году, Дмитрий рассказал иркутским инвесторам.

Экспортируй без границ. Центр поддержки экспорта стал еще ближе к предпринимателям Международные выставки, поиск иностранных партнеров, обучающие программы – уже не один год Центр поддержки экспорта Иркутской области оказывает всестороннюю поддержку малому и среднему бизнесу региона. С 2021 года доступ к услугам ЦПЭ стал еще проще: институт поддержки вошел в состав Центра «Мой бизнес» и, как говорит руководитель ЦПЭ Денис Пономарев, «полностью перезагрузился». О знаковых событиях и проектах 2021 года – в нашем материале.

«Бизнес будет развиваться при любых обстоятельствах». Александра Макарова, ВТБ, – о новой реальности для людей, компаний и банков Новая реальность уже не пугает ни людей, ни бизнес: все научились адаптироваться к меняющимся обстоятельствам, мобильно перестраиваться и открывать «окна возможностей». Задача банка в этих условиях – быть надежным провайдером господдержки, финансовых услуг и сопутствующих сервисов, создавать удобную цифровую среду. Какие отрасли бизнеса сегодня «на коне»? Кому, напротив, нужна поддержка? Скажется ли рост ставок на кредитных аппетитах населения? Управляющий ВТБ в Иркутской области Александра Макарова ответила на вопросы Газеты Дело.

Кто идет на IPO? Самые ожидаемые размещения 2021 год еще не закончился, и не все фирмы, которые планировали свой дебют в этом году, успели его осуществить. О трех самых долгожданных размещениях конца 2021 – начала 2022 года рассказал директор филиала ИК «Фридом Финанс» в Иркутске Вадим Остапенко.

«2022 год весь продан!» Эксперты рынка о дефиците, кризисе поставок, росте цен и брендах из Поднебесной В мировой экономике проблемы накапливались достаточно давно, а пандемия послужила спусковым крючком, чтобы сжатая донельзя пружина начала стремительно расправляться, считают аналитики. Сложившуюся ситуацию они называют идеальным штормом. Естественно, его волны докатились и до Иркутской области, которая тоже встроена в глобальную экономическую систему. Как на этом фоне в ближайшие два года изменится региональный рынок машин и оборудования? Какие риски могут возникнуть у бизнеса? И что могут изменить в экономике новые технологии? Экспертным мнением с Газетой Дело поделились представители бизнеса и науки.

Замкнутый круг Директор дистрибьюторской и логистической компании «Сервико» Виктор Захаров считает, что сегодняшняя ситуация в экономике – не только российской, но и мировой – похожа на замкнутый круг: одни не могут произвести чипы, другие из-за этого – сделать машины, третьи из-за дефицита транспорта не могут поставить сырьё на заводы. А ещё не хватает контейнеров, кораблей, мощностей морских портов и железной дороги. Но самое главное – не хватает рабочих рук. Какие коррективы эти обстоятельства внесли в работу компании, Виктор Захаров рассказал Газете Дело.

Дуплекс уже несколько лет является самым популярным форматом жилья в Хрустальном Парке. Покупателей привлекают большие площади, эргономичные планировки, а теперь и дополнительные возможности в виде второго света. Как устроены дуплексы с антресолью в Австрийском квартале? Почему второй свет повышает класс жилья? Что помогает загородным квартирам побеждать в конкуренции с городскими? Рассказывает коммерческий директор компании «Хрустальный Девелопмент» Кристина Яковенко.

Банк, который умеет дарить хорошее настроение Это невероятно круто, что в наше сложное, непонятное, отчасти перестроечное время Альфа-Банк открывает новые офисы и дарит всем нам положительные эмоции. Вместе с таким финансовым партнёром и бизнесу хочется создавать что-то новое, творить, расти и развивать экономику региона». Эти слова одного из клиентов банка, сказанные на открытии нового офиса, без преувеличения можно считать квинтэссенцией всех событий, произошедших в истории иркутского отделения Альфа-Банка в 2021 году.

Бензин на все 100. БРК запустила продажу бензина АИ-100 в Иркутске «Байкальская региональная компания» заявила о старте продаж АИ-100 в Иркутске. Почему многие иркутяне ждали появления «сотого» бензина? В чем преимущества топлива премиум-класса? Поможет ли использование высокооктанового бензина экономить? Вытеснит ли АИ-100 другие марки топлива? Директор БРК Вероника Шородок ответила на вопросы Газеты Дело.

Сценарий жизни от компании «Гранд-Строй» «Наши покупатели видят комфорт своей жизни в мелочах: чтобы ребёнок мог спокойно играть на площадке во дворе, чтобы можно было прийти домой с прогулки в чистой обуви, чтобы была возможность купить кофе на выезде с парковки, чтобы урны стояли через несколько метров. А глобальная архитектура из дорогущих гранитных панелей им не важна», – говорит генеральный директор ООО «СЗ «Гранд-Строй» Екатерина Прядко. Как эти знания помогают компании выходить за общепринятые границы на региональном строительном рынке? Почему «Гранд-Строй» не боится рисковать и не опасается конкуренции с федеральными застройщиками? И какие современные тренды будут вдохновлять её сотрудников в новых проектах? Об этом – в интервью с Екатериной Прядко.

Кредит на загород. Дома в «Патроны Парке» можно купить по специальной программе Примсоцбанка Примсоцбанк запустил программу кредитования на покупку и строительство индивидуального дома. Первым партнером банка в Иркутске стала компания Meta_Estate, которая строит концептуальный поселок «Патроны Парк» на Байкальском тракте, предлагая покупателям классические индивидуальные дома как на обособленных больших участках, так и в более компактной компоновке в «Коттеджных кварталах». О перспективах нового продукта Газете Дело рассказали девелопер Дмитрий Кузнецов и директор Дополнительного офиса Примсоцбанка в г. Иркутске Эдуард Кузьмин.

«Для крепкого здоровья нужно есть то, что растет в месте, где мы живем», – убежден исполнительный директор ТС «Слата» Ярослав Шиллер. По его инициативе уже больше года торговая сеть реализует проект «Местные производители». За это время на прилавках супермаркетов появилось около 250 наименований продукции, изготовленной в Иркутской области и Бурятии: мясные полуфабрикаты и готовые блюда, молочка, овощи, ягоды, выпечка, торты и мороженое. Как сотрудничество ритейлера и местных производителей помогает закрывать потребностей покупателей и укреплять экономику региона? Об этом Газете Дело рассказали руководитель проекта, директор по развитию продаж «Слаты» Юлия Климова и предприниматели-участники.

В тандеме с рынком. На заводе силикатных изделий в Саянске идёт монтаж оборудования Строительный комплекс Иркутской области в первом полугодии 2022 года пополнится новым предприятием – заводом по производству силикатных изделий, который возводит в Саянске ООО «Саянскгазобетон». Как идёт стройка, Газете Дело рассказал исполнительный директор компании Алексей Наливных.

«Я до сих пор помню свои чувства, когда на второй неделе работы в En+ Group впервые попала на алюминиевый завод. Это была невероятная гордость – за Советский Союз, где строили такие заводы, за РУСАЛ и основателя компании, который смог всё сохранить и преумножить, а не развалить, как это случилось со многими предприятиями в девяностые. Это такая мощь! Я сейчас говорю, и у меня мурашки», – рассказывает Наталья Альбрехт, одна из топ-специалистов по управлению персоналом в России.

Жилой комплекс «Новые горизонты на Пушкина» в ноябре занял первое место в рейтинге Единого ресурса застройщиков среди новостроек Иркутской области, а также вошел в ТОП-15 ЖК по России. Что позволило проекту взять «золото»? Какие квартиры ждут иркутян в новой очереди ЖК? Как меняются предпочтения покупателей в планировках? Об этом рассказал коммерческий директор проекта ЖК «Новые горизонты на Пушкина» Михаил Зубков.

Из милиционеров в фермеры: как офицерская закалка и настойчивость помогли создать идеальное фермерское хозяйство в Приангарье Слушатели «Школы фермера» Россельхозбанка в Иркутской области посетили крестьянско-фермерское хозяйство Вячеслава Лизина, которое в прошлом году было включено региональным министерством сельского хозяйства в реестр базовых хозяйств Приангарья. Начинающие фермеры, изучающие растениеводство, ознакомились с сортами зерновых культур, новейшей техникой и оборудованием.

Пандемия, в условиях которой мы живём почти два года, стала испытанием на прочность и для людей, и для бизнеса: поставив под угрозу существование одних, дав новый шанс другим, при этом заставив решать задачи, с которыми раньше никто не сталкивался. О том, как за это время изменилась компания «Иркутскэнергосбыт», какие современные вызовы ей пришлось преодолевать, как перестраивать производственные процессы и работу с клиентами, Газете Дело рассказал директор предприятия Андрей Харитонов.

Новая жизнь бульвара Постышева Как одним мероприятием отметить такие значимые, но, тем не менее, разноплановые даты и события, как 360-летие столицы Восточной Сибири, 180-летие Сбера, Год спорта в Иркутске и Всемирный день детства, да ещё объединив это всё с экологическим марафоном, посвящённым Синичкиному дню? Универсальный ответ на этот вопрос нашли в Байкальском банке Сбербанка, организовав 20 ноября праздник для горожан на бульваре Постышева в Октябрьском районе Иркутска.

«Нужно быть в центре». Владимир Дмитриев, автор проекта ЖК «CORSO residence» о том, почему Иркутску необходима недвижимость премиум-класса «Я точно знаю, что жилой комплекс «CORSO residence» и через 50, и через 100 лет будет украшением Иркутска: и с точки зрения архитектурного облика, который соответствует стилистике исторического центра города, и с точки зрения продуманного до мелочей комфорта проживания современного человека», – уверен автор и идейный вдохновитель проекта «CORSO residence» Владимир Дмитриев. Он рассказал Газете Дело о философии эксклюзивного комплекса, который строится на берегу Ангары, а также поделился мыслями о том, как девелоперский проект поможет вернуть на малую родину иркутян с высоким уровнем дохода и привлечь сюда высококлассных специалистов, и какую пользу это принесёт Иркутску.

От героизма – к профессионализму. Александр Фридман рассказал иркутскому бизнесу как повысить точность управления в компании Бизнес похож на корабль. Может ли ваш корабль обходиться без попутного ветра? Способен ли он, как чайный клипер, направляться к цели при любой погоде? Что будет делать команда, если получит приказ «круглое таскать, а квадратное – катать»? Все это зависит от установленной в компании «операционной системы» и от того, кто у руля, конечно. «Люди работают так, как ими управляют», уверен бизнес-консультант Александр Фридман. О том, как «переустановить операционную систему» в действующем бизнесе, за счет чего ее можно усилить, эксперт рассказал на двухдневном семинаре «Вы или Вас: профессиональная эксплуатация подчиненных», организованном Байкальским центром тренинга.