«Открытие Инвестиции» для инвесторов Иркутска

«Открытие Инвестиции», объединившее на одной платформе услуги управляющей компании и брокера с более чем 25-летней историей, провел для клиентов бизнес-вечер в начале декабря. «Открытие Брокер» пришел в Иркутск в декабре 2015 года — то есть шесть лет назад. Отметить «круглый» пятилетний юбилей в прошлом году помешала пандемия. Но в этом году брокер взял реванш — и пригласил друзей на встречу!
В Китае шесть означает гармонию, и считается счастливым для бизнеса — запуск нового проекта и подписание контрактов стараются назначить на даты, в которых присутствует цифра шесть. Более пятидесяти инвесторов Иркутска смогли встретиться в тёплой и дружеской обстановке – в программе встречи были винное и сигарное казино, а также игра «Что? Где? Когда?». Такие мероприятия дают возможность пообщаться с единомышленниками в неформальной обстановке и обсудить различные аспекты инвестирования.
Специальным гостем программы был один из ведущих аналитиков страны, личный брокер «Открытие Инвестиции» Тимур Нигматуллин, под управлением которого находятся 10 млрд активов инвесторов. Он рассказал, как консервативно заработать на российском рынке рублевых облигаций 20% годовых; на рынке долларовых еврооблигаций – доходность 7-15%; а также об интересных возможностях при инвестировании в иностранные акции (США, Европа, развивающиеся рынки). Кроме того, на встрече гости могли пообщаться с инвестиционным менеджером «Открытие Брокер» Егором Орловым, специализация которого – высокодоходные стратегии на российском рынке акций и валюты, структурные продукты.
«Открытие Брокер» начал работу в 1994 году, и первой из российских компаний предоставил своим клиентам интернет-доступ к торгам на фондовой секции ММВБ. В этом году «Открытие Инвестиции» стали 3х кратным лауреатом премии Investment Leaders Forum & Award, получив награды в номинациях: «Лучший брокер для состоятельного инвестора», «За вклад в развитие инвестиционной деятельности» и «Лучшее мобильное приложение для активной торговли». Кроме того, в этом году «Открытие Брокер» заключил партнерское соглашение с Credit Suisse – вторым крупнейшим финансовым конгломератом после UBS. Он хранит бумаги в швейцарском депозитарии, в России ни у кого такого нет и еще долго не будет.
Отдельное направление «Открытие Брокер» — работа с бизнесом. Брокерский счет — это универсальный инструмент для управления бизнесом. У бизнеса есть возможность получить финансирование под активы на своих брокерских счетах и одновременно совершать операции с ценными бумагами. Выгода очевидна — не нужно расставаться с ценными бумагами и терять часть дохода, чтобы получить деньги. Фактически, имея портфель бумаг на брокерском счете вы получаете для себя бессрочный (по времени) лимит денег — без головной боли, без залога в виде недвижимого имущества, без привязки к ежемесячным платежам.
«O. InveStore!» – первая в России программа лояльности для частного инвестора, была запущена именно «Открытие Брокер»! Инвестируйте и присоединяйтесь! Вы совершаете сделки, а брокер возвращаем вам часть комиссии бонусными баллами, которые вы можете потратить на любые услуги на витрине вознаграждений (из более чем 15 тысяч товаров).
АО «Открытие Брокер» — одна из крупнейших в России инвестиционных компаний, входит в состав группы банка «Открытие». Основанный в 1995 году, на протяжении многих лет брокер входит в число ведущих операторов торгов Московской биржи (объём операций на фондовом рынке за три квартала 2021 г. превысил 9,9 трлн рублей). «Открытие Брокер» обслуживает более 380 000 клиентов. Компания имеет максимальный рейтинг надёжности на уровне «ААА.ru.iv», ежегодно подтверждая его с 2010 года. «Открытие Брокер» многократно становился лауреатом различных профессиональных конкурсов и премий.
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Брокерское обслуживание осуществляется АО «Открытие Брокер» (ОГРН 1027739704772) в соответствии с Договором на брокерское обслуживание, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002, без ограничения срока действия. 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4. Телефон: +7 (495) 777 56 56. Сайт https://open-broker.ru/