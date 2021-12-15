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Посвященную Байкалу выставку открыли в московском аэропорту Шереметьево

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Торжественное открытие фотовыставки «Байкал: нереальная реальность» состоялась 15 декабря в московском аэропорту Шереметьево, сообщает пресс-служба Федерального агентства туризма.

«Выставка состоит двух десятков уникальных снимков. Их авторы – известные и начинающие фотографы Иркутской области, Москвы и  Московской области. Особенность выставки – масштабы фотографий, каждая из них может стать фотозоной, создавая эффект присутствия на берегу Байкала», – рассказали в ведомстве.

Экспозицию разместили на третьем этаже терминала В. Увидеть фотографии смогут все желающие: пассажиры, горожане и гости столицы – выставка будет размещена в свободной зоне рядом с выходом на парковку. Выставка будет работать до конца января 2022 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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