Совещание по защите озера Байкал провела зампред правительства РФ Виктория Абрамченко

На совещании обсуждали ход подготовки к мониторинговой миссии ЮНЕСКО, вопросы, связанные с водоохранной зоной озера Байкал, регулированием уровня воды и обращением с отходами на Байкальской природной территории, рассказали SIA.RU в администрации области.

Как сообщила Абрамченко, отходы населённых пунктов в пределах центральной экологической зоны Байкальской природной территории будут вывозиться, для этого будут построены комплексные объекты по обращению с отходами. Участники совещания договорились о конкретных локациях строительства.

В следующем году состоится 45-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она приурочена к 50-летнему юбилею Конвенции об охране Всемирного культурного и природного наследия. России выпала честь провести эту юбилейную сессию, она пройдёт в Казани.

Виктория Абрамченко отметила, что Россия сделает всё, чтобы не допустить включения озера Байкал в список Всемирного наследия, находящегося под угрозой.

Также одним из важных вопросов для сохранения озера Байкал стала ликвидация накопленного экологического вреда от Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

– Это тяжёлое наследие в непосредственной близости от Байкала, всего несколько сотен метров. Первоочередные меры уже позволили предотвратить ухудшение экологической ситуации на территории. На первом этапе мы понизили и очистили надшламовые воды, исключили риски разрушения дамб гидротехнических сооружений и залпового загрязнения озера, – отметила Абрамченко.

В 2022 году, по словам Абрамченко, будет завершено проектирование, а далее будет начата работа по проекту ликвидации накопленного вреда. Также в настоящее время Российская академия наук начала трёхлетние исследования уровня воды Байкала. После их завершения будут даны обоснования регулирования уровня воды в озере.