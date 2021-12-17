Примсоцбанк запустил для бизнеса сервис оплаты по QR-коду

Примсоцбанк запустил для собственников бизнеса альтернативу стандартному эквайрингу – сервис оплаты по QR-коду от Системы Быстрых Платежей. При подключении до 31 декабря 2021 года ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк возмещает комиссии субъектам МСП при оплате по QR-кодам Системы быстрых платежей.

Мера поддержки запущена в рамках государственной программы субсидирования Минэкономразвития РФ. Для этого будет необходимо только иметь счёт в Примсоцбанке. Оплатить товары и услуги без карты смогут клиенты самых разных банков. Для этого понадобится только смартфон с приложением банка, подключенного к Системе Быстрых Платежей.



Чтобы оплатить товар или услугу покупателю будет достаточно:



• Отсканировать QR-код с носителя с помощью камеры смартфона или сразу в мобильном приложении банка;

• Выбрать банк в окне для перехода в приложение;