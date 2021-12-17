Примсоцбанк запустил для бизнеса сервис оплаты по QR-коду

Примсоцбанк запустил для собственников бизнеса альтернативу стандартному эквайрингу – сервис оплаты по QR-коду от Системы Быстрых Платежей. При подключении до 31 декабря 2021 года ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк возмещает комиссии субъектам МСП при оплате по QR-кодам Системы быстрых платежей.
Мера поддержки запущена в рамках государственной программы субсидирования Минэкономразвития РФ. Для этого будет необходимо только иметь счёт в Примсоцбанке. Оплатить товары и услуги без карты смогут клиенты самых разных банков. Для этого понадобится только смартфон с приложением банка, подключенного к Системе Быстрых Платежей.
Чтобы оплатить товар или услугу покупателю будет достаточно:
• Отсканировать QR-код с носителя с помощью камеры смартфона или сразу в мобильном приложении банка;
• Выбрать банк в окне для перехода в приложение;
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• Подтвердить оплату в мобильном приложении выбранного банка.
Такая система оплаты подходит для любого бизнеса и работает везде: магазинах, на сайтах, баннерах, в рассылках и наклейках, у кассиров и курьеров, мобильном приложении.
Преимущества для бизнеса:
• Комиссия за использование куайринга составляет от 0,4% до 0,7% в зависимости от категории товара;
• Средства зачисляются на счёт в течении 15 секунд;
• Не требуется дополнительного оборудования.
Узнать подробнее об эквайринге в Примсоцбанке вы можете в офисах банка, на официальном сайте и по телефону единой справочной службы 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.