Роспотребнадзор приостановил ввоз перца, винограда и гранатов из Турции и Ирана

Роспотребнадзор выявил неоднократные нарушения по безопасности плодоовощной продукции из Турции и Ирана. Ведомство приостановило ввоз перца, гранатов и винограда. В Россию не допущено около 60 тыс. тонн турецкого винограда и 10 тыс. тонн гранатов. С октября запрещен ввоз четырех видов пищевой продукции из Китая.

Ограничение на ввоз перца и гранатов из Турции приостановлен с 17 ноября, винограда — с 10 декабря. Приостановка поставок перца из Ирана действует со 2 декабря.

Роспотребнадзор утверждает, что с 27 октября по 7 декабря в мандаринах, лимонах, винограде, гранатах и перце 33-х производителей из Турции и Ирана выявлены остаточные количества 12-ти пестицидов. 10 из них в России не прошли государственную регистрацию и не разрешены. «Концентрации таких пестицидов, как хлорпирифос, ацетамиприд, являющихся веществами второго класса опасности, превышали в различных видах пищевой продукции более, чем в два раза»,— говорится в сообщении ведомства.