Мутко прогнозирует остановку цен на жилье в регионах

Цены на жилье в 2022 году «войдут в нормальный цикл» и будут расти не более чем на уровень инфляции, а в некоторых регионах, с небольшим спросом на жилье, рост цен может остановиться. Такой прогноз дал в интервью РБК гендиректор госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко.

По мнению Мутко, такой прогноз реализуется, если меры правительства и Центрального банка остановят рост инфляции.

Напомним, что по прогнозу ЦБ, инфляция в 2022 году составит 4-4,5%. По данным Росстата, к концу сентября цены на жилье на первичном рынке в России выросли на 22% в годовом выражении – до 93,5 тыс. руб. за 1 кв. м. Резкий рост цен на жилье начался в прошлом году после введения в апреле ипотечной программы с субсидируемой ставкой 6,5%. Мутко подчеркивает, что рост произошел не только из-за введения льготной ипотеки, но из-за роста себестоимости строительства и стоимости рабочей силы.