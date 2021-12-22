В Байкальске откроют арт-резиденцию клубники

В Байкальске в 2022 году откроется арт-резиденция «Дело о клубнике» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. До 21 января 2022 года художники Сибири, Дальнего Востока, Бурятии и Якутии могут подать заявку на участие.

Фото предоставлено организаторами.

Темой резиденции станет феномен клубники в культурном коде Байкальска — художники исследуют, как один из новых символов города отражается в пространстве, жизни байкальчан и современном искусстве. С апреля по август 2022 года резиденты создадут в Байкальске арт-объекты и проведут открытые события для горожан — лекции, мастер-классы, дни открытых дверей и презентации.

Арт-резиденция предоставит участникам поддержку на общую сумму до 135 000 рублей — оплату проезда, проживание в Байкальске, обеды, мастерскую, материалы и оборудование для работы, гонорар. В экспертный совет войдут куратор резиденции Дома творчества Переделкино Адель Ким и замдиректора по развитию музейного центра «Площадь Мира» Оксана Будулак. Сооснователь и куратор резиденции «Дело о клубнике» — художница из Иркутска Елена Аносова.

Елена Аносова, сооснователь и куратор арт-резиденции «Дело о клубнике»:

«Мы с теплом ждем художников в первой арт-резиденции на Байкале! Готовимся и заботимся о разных мелочах — от велосипеда для передвижения по городу до дней, которые можно будет провести в резиденции вместе с близким. А еще специально для нас Центр независимых социальных исследований и краевед Альбина Ергина проводят большое культурно-историческое и социологическое исследования о феномене клубнике в Байкальске — этот ресерч станет основой для погружения художников в контекст места и выступит одной из отправных точек для создания произведений. Следите с нами за тем, что из этого выйдет».

Елена Творогова, сооснователь арт-резиденции «Дело о клубнике», руководитель фонда «Возрождение Земли Сибирской»:

«Одна из целей нашего проекта — улучшить имидж Байкальска, изменить его представление с города экологического бедствия на Клубничную столицу Сибири, повысить его привлекательность для туристов, а главное — помочь жителям переформатировать свою локальную идентичность и вернуть им любовь к городу и гордость за него».

Участвовать в арт-резиденции могут художники старше 18 лет — граждане России из Сибири, Дальнего Востока, Бурятии и Якутии, работающие в любых техниках и жанрах. Финалисты отбора пройдут онлайн-собеседования — после них экспертный совет и основатели резиденции выберут двух художников, которые примут участие в работе арт-резиденции «Дело о клубнике». Еще два художника будут приглашены индивидуально вне конкурса. Имена резидентов объявят после 15 февраля 2022.